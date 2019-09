Den udbrændte plejefader Jean (Gilles Lellouche) har mistet troen på, at hans arbejde gør en forskel for børnene. Men han genfinder troen på livet og på sit værd, da han møder lille Théo, et uønsket barn fra fødegangen i Brest, i Jeanne Herrys blide og engagerende ensembledrama "I trygge hænder". Pr-foto