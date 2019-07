Jon Watts' "Spider-Man: Far From Home" er en forrygende, farverig superheltefilm for illusionernes og røgslørenes tidsalder. Tom Holland vinder igen alles hjerter som den netsvingende, kække superhelt, der både har problemer med elementarånder, der truer med at ødelægge jorden, og samtidig kæmper med brusende teenagehormoner. Nye fans bør dog ikke starte her, men først kaste sig ud i Marvels omfattende univers af superheltefilm, hvoraf denne er en af de små. På den gode måde. Foto: SF Studios/PR.