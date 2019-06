Film: Hotelterror uden ægte mennesker

Engelske Dev Patel slog igennem i den Oscar-belønnede "Slumdog Millionaire". I "Hotel Mumbai" leverer han en intens præstation som den selvopofrende tjener Arjun, der vælger at blive for at hjælpe gæsterne, da hotellet rammes af et målrettet terrorangreb. Desværre er Patels rolle et af de få lyspunkter i filmen. Foto: Sandrew Metronome