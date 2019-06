Film: Alting slutter her

Den svenske dokumentarist Anna Eborn stiller i den stille, naturlige og helt vidunderlige dokumentarfilm "Transnistra" skarpt på en håndfuld unge i det øde og ødelagte Østeuropa. Et sted uden mange udsigter og alligevel finder Eborn liv og drømme her i fortællingen om Tanya og hendes drengevenner. Pigen, Tanya, som de alle virker interesserede i, mødte Eborn uplanlagt i mørket ved en tankstation og var straks fortryllet af den 17-årige pige. Foto: Øst for Paradis