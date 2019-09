Feministernes falske propaganda

'JEG ER FEMINIST', erklærer den ene mand efter den anden. Det er blevet en titel, man praler med i offentlig debat.

Jamen, hvad er feminisme for noget? Tja, ifølge den officielle definition er det er en bevægelse, hvis mål er at definere og opnå politisk, personlig og social ligestilling mellem kønnene.

DET LYDER GEVALDIGT moderne og retfærdigt. Men lad mig straks bekende: Jeg er ikke feminist. Jeg mener, at propagandaen for at udjævne kønsforskelle er menneskefjendsk og kunstig. For kønnene er ikke ens.

Jeg er klar over, at jeg nu lægger mig ud med en masse kloge kvinder, som har skrevet hundreder af bøger og tusinder af kronikker om ligestillingens naturlighed og nødvendighed. Både på arbejdsmarkedet og i familielivet. Men det kan ikke være anderledes.

FOLK PÅ UDDANNELSESOMRÅDET klager efterhånden mindre over kønsskævheder. For i dag fylder kvinder mere end mænd på mange højere uddannelser. Men det er også galt ifølge feministerne, for veluddannede kvinder kan ikke holde ud at gifte sig med håndværkere, og udvalget af mænd med akademiske grader er blevet for lille - fordi kvinderne har snuppet så mange uddannelsespladser. Elendigheden bider sig selv i halen.

De alvorstunge feminister kunne have godt af at lytte til skuespilleren Mae West: 'Giv en mand frie hænder - og du har dem snart overalt'.

ET AF MINE STØRSTE problemer med de kronikjamrende, akademiske kvinder er deres proportionssans. De kan gøre det til et skilsmissefremmende problem, at mænd deltager mindre end kvinder i husholdningsarbejdet, skønt vi tager en stadig større tørn, hver gang det blive målt. Vi støvsuger mere under sofaen, end vi ligger på den.

Jeg synes, de altid utilfredse damer hellere burde bruge kræfter på at hjælpe deres sortklædte kønsfæller ud af deres køkkener, som ligner fængsler. Men når det kommer til at bekæmpe sådanne voldsomme former for kvindeundertrykkelse, rammes feministerne af akut blindhed. De vil sandelig ikke blande sig i kvindefornedrelse, som kan begrundes med forvrøvlede religiøse normer.

DER ER ELLERS langt mere at komme efter dér end i opgørelserne over hvide mænds støvsugekvoter. Mange indvandrerkvinder må hverken tage et job, vove sig udendørs eller mæle ét ord om sex. Social kontrol døgnet rundt er deres livsvilkår, men dét har feministerne ikke så stærke meninger om.

DET VISER SIG i øvrigt, at skævdeling af arbejdsindsatsen i hjemmet hæmmer skilsmisser! Det fremgår af et aldeles upassende stykke forskning, der kan give en feminist hovedpine en hel uge. Jeg råder dem til at springe næste afsnit i denne klumme over.

En undersøgelse fra Rockwoolfonden med hjælp fra universiteter i Stockholm og Antwerpen viser nemlig, at parforhold, hvor kvinden tager 60 procent og manden 40 procent af det huslige arbejde, har største chance for at overleve. I den situation er der kun 13 procents risiko for skilsmisse inden for fem år.

Hvis manden derimod udfører 75 procent af husarbejdet, vokser risikoen for, at parforholdet brister på fem år, til 23 procent, og passer han hele den hjemlige butik, øges skilsmisserisikoen til 40 procent.

BLANDT FNs 193 MEDLEMSLANDE er fremskridtene i kønsligestilling beskedne, men Danmark ligger i top. Nogle af forskellene hos os er enkle at forklare. Når mænd tjener 20 pt. mere end kvinder, skyldes det ganske enkelt, de arbejder flere timer.

Timelønnen på landsplan er dog også forskellig: 11 pct. mere til mænd. Men målt på timelønnen for præcis samme arbejde er der kun fire procents forskel.

DEN MEST DEBATTEREDE KØNSFORSKEL har i år været fordelingen af barselsorlov. EU forlanger, at mænd skal reserveres to måneder af parrets barselsorlov, så det er også den danske regerings politik.

Jeg mener, det er et felt, politikere skal holde sig fra. Lad dog de enkelte forældrepar bestemme selv, hvem der skal på orlov hvor længe.

DET ER FORBUDT at skrive det, men jeg vover pelsen: Mange mænd er i dag svært tilfredse med at overlade orloven til kvinder - som i øvrigt gennemgående er bedre til yngelpleje end de fleste mænd. Hvilke man heller ikke må mene.

Sådan et synspunkt er helt forbudt blandt feminister, som hellere vil kommandere kønnene til at deles ligeligt om spædbørns pasning, end de vil sikre barnet den bedste omsorg.

Tænk, hvis feministerne havde så megen humor, at de gad lytte til Marilyn Monroe: 'Jeg har ikke noget imod at leve i en mandeverden, så længe jeg kan være kvinde i den.'