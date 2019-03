2 På jobjagt i værkstedet

Ledige, som ikke kommer ud af døren med det samme, får tilbud om at møde i jobværkstedet på rådhuset. Her får de en såkaldt straksindsats med hjælp til at søge de konkrete job, som er slået op i værkstedet. Ifølge Mette Vestergaard Byskov tager medarbejderne udgangspunkt i den lediges ressourcer frem for at se på barrierer. Det sker ved en stribe pc'er og et fast timetal om ugen, hvor de ledige pudser et CV af og skriver ansøgninger.