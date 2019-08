Fem grunde til, at vi skal demonstrere mod Trump

På kant: Til september gæster USA's præsident Danmark, og flere har allerede indkaldt til demonstration. Ønsket om at demonstrere har fået andre til at protestere med begrundelse om tæt alliance mellem Danmark og USA. Jeg mener, at Trump på alle måder er usædvanlig, og derfor følger her fem gode grunde til at gå på barrikaderne:

1. Trumps opførsel er fuldstændig uhørt. Specielt er han kendt for at være sexistisk overfor kvinder, svine politiske modstandere til og kaste om sig med racistiske tweets.

2. Trump er klimafornægter. Han har blandt andet trukket USA ud af Parisaftalen.

3. Trump har foragt for retssamfundet. Selvom Mueller-rapporten ikke fandt Trump skyldig i sammensværgelse med Rusland, så tyder alt på, at han påvirkede selve undersøgelsen af hans team.

4. Trump modarbejder internationalt samarbejde. Han har truet med at trække USA ud af WTO, og har besluttet, at internationale organisationer ikke kan få støtte af USA, hvis de enten tilbyder, informerer om eller henviser kvinder til abort.

5. Trump har et stort had til pressen og institutioner i det hele taget. Han lever af mistillid, men han gør samtidigt det problem, som har skabt ham, værre.