Farvel og tak til et forår, hvor vi sammen fejrede demokratiet

På kant: På sådan en solrig dag i Allinge synes det passende at sende en kærlig hilsen til et forår, der har føltes som én lang fejring af demokratiet.

Selv om valgkampen varede fire uger, fremkaldte den ingen politikerlede på vores matrikel, hvor den 18-årige førstegangsvælger lod os se vores folkestyre med hendes ubesmittede og fordomsfri øjne. Det har været en god øvelse at skulle sætte ord på og oversætte for hende, hvad de forskellige partier står for, og hvordan Folketinget er skruet sammen - og opleve hendes interesse og begejstring for de kampagnerende kandidater, som har sat en stor ære i at vise sig som rigtige mennesker for det nye vælgerkuld på gymnasierne.

Men udover glæden over førstegangsvælgerens begejstring nød jeg også de fire ugers nationale fællesskab; på trods af de politiske uenigheder var valgkampen ensbetydende med, at vi alle sammen deltog i den samme samtale. I en verden, hvor alle har deres eget feed, deres eget costumizede medieforbrug er det sjældent, at vi alle sammen har set og hørt det samme. Det gør vi, når de store partileder-runder løber over skærmen, eller når Lars Løkke kommer med en udstrakt hånd til Socialdemokratiet. Og selv om Rasmus Paludan prøvede på at splitte os ad, så fik han os også til at rykke tættere sammen. Mere end 98 procent af os er lettede over, at det ikke lykkedes ham at opnå en plads i Folketinget.

Folkemødet på Bornholm er kulminationen på den seneste måneds demokratifejring. Her i kanten af Danmark er der på sådan en solbeskinnet dag, hvor de folkevalgte siver rundt i byen blandt såvel bosser som bumser, grund til at være stolte af vores lille land.