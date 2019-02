Falcks plan: Kampagne i millionklassen skulle satte Bios i et dårligt lys

Planen skulle udføres af tre kommunikationsfirmaer, som efter en nøje tilrettelagt plan, skulle lægge maksimalt pres på ambulance-konkurrenten Bios, uden at det skulle fremgå, at Falck stod bag.

Rådet har fået beslaglagt adskillige interne mails i Falck, som også er blevet sendt til den øverste ledelse. I en af dem bliver flere i ledelsen præsenteret for en masterplan for, hvordan man kunne svække tilliden til Bios både hos ambulancereddere, hos politikere og i befolkningen.

Falck tog ufine metoder i brug for at sætte konkurrenten Bios i et dårligt lys i 2014 og 2015. Den hæderkronede gamle virksomhed havde iværksat en masterplan for, hvordan man kunne skubbe til hollandske Bios, der havde udkonkurreret Falck som ambulanceoperatør i Region Syddanmark. Og topledelsen i Falck vidste det godt.

Påvirkede medier

Afgørelsen citerer mails, hvor kommunikationsfolkene over for Falck beskriver, hvordan de har held med at påvirke og hjælpe medier som Fyens Stiftstidende, JydskeVestkysten, TV Syd, TV2/Fyn med at få historier frem, som sætter Bios i et dårligt lys.

For eksempel står der i en af de beslaglagte mails, at det "har førsteprioritet at få solgt vores historier. I første omgang til Fyens Stiftstidende" og en af de vigtigste opgaver var at "finde en "ekspert i finansiering"der vil sige: Dem (Bios) ville jeg aldrig låne penge".

Konkurrencerådet har udeladt navne på både ledelsen og på de kommunikationsfirmaer, der er involveret, ligesom rådet skjuler, hvor mange penge Falck har brugt på at få skovlen under Bios. Det er dog et millionbeløb fremgår det ét sted.