Fagbevægelsen: - Man kan ikke både få skattelettelser og mere velfærd

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, forklarer, hvorfor de har valgt at tage debatten om flere penge til velfærd op.

Lizette Risgaard, normalt tager fagbevægelsen sig af overenskomster. Hvorfor vælger I at blande jer i debatten om et behov for flere penge til velfærd? - Vi har som fagbevægelse altid taget ansvar for at være med til at diskutere mere end overenskomster, og jeg synes, at når vi er talerør for 1,4 millioner medlemmer, som hver eneste dag er afhængig af velfærd for at få familie- og arbejdslivet til at hænge sammen, så vil det være mærkeligt ikke at blande sig i debatten.

Fagbevægelsen foreslår 23 milliarder kroner til at løfte velfærden frem mod 2025. Hvordan er I kommet frem til det tal? - Vi siger ligesom dem, der arbejder med det i Finansministeriet, at vi bruger den samme beregningsmetode med, hvor mange flere børn og ældre der kommer i de næste år. Det er Finansministeriet selv, som vurderer, at der er behov for en økonomisk vækst på 0,7 procent hvert år, svarende til 23 milliarder kroner, til at følge den demografiske udvikling.

Nogle vil mene, at de ekstra udgifter vil give et behov for at sætte skatterne og afgifterne op for at finansiere jeres udspil. Er du enig i det argument? - Nej, det, vi siger med udspillet, er, at man ikke kan bilde folk ind, at man både kan give skattelettelser og udbygge den velfærd, som der er brug for. Vi har regnet på, hvad der skal til for at følge med udviklingen, og det svarer cirka til det økonomiske råderum. Der er med andre ord penge til at foretage den prioritering, men til gengæld er der ikke penge til skattelettelser. Man kan ikke bruge pengene to gange.