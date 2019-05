Færre unge har fritidsjob end før finanskrisen - det skal der laves om på

Coop afskediger folkeskoleelever i fritidsjob, for både regler og tilsyn er uklare, siger arbejdsmiljøchef. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil sikre unge en tidligere debut på arbejdsmarkedet med nyt forslag til Folketingets partier

Fritidsjob: Mikkel, Oliver og Emma på 13 år tjener i mindre grad penge på et fritidsjob end deres jævnaldrende i 2008 umiddelbart før finanskrisen. Beskæftigelsesministeriet har undersøgt de unges vaner omkring fritidsjob, og færre unge under 15 år har i dag et fritidsjob i forhold til samme aldersgruppe i 2008. Da havde 32.000 unge under 15 år fritidsjob, mens tallet var faldet til knap 20.000 i 2017. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har ellers søgt at skabe bedre adgang til fritidsjob for de unge med en bekendtgørelse fra januar 2018, og ministeren har eksempelvis lempet reglerne, så børns indkomst fra fritidsjob i mindre grad får betydning for boligstøtte til forældrene.

Job-boom har ikke fat i de unge Ordrebøgerne er fyldt i virksomhederne, og arbejdsgiverne mangler arbejdskraft i det meste af landet. Men væksten i dansk økonomi smitter ikke af på de unges jobvaner, og en analyse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at færre unge i dag har et fritidsjob sammenlignet med tiden lige inden finanskrisen.



Sådan er reglerne:



Man skal være 13 år for at starte på et fritidsjob, og arbejdet må ikke gå ud over hverken skolegang eller den unges sikkerhed og sundhed. Unge mellem 13 og 14 år må ifølge bekendtgørelsen om unges arbejde højst arbejde 12 timer i skoleuger og 35 timer i skolefri uger. De 15-17-årige, som går i skole, må ikke arbejde mere end 12 timer i skoleuger og 40 timer i uger uden skolegang.



Stor fald blandt de yngste:



Analysen fra Beskæftigelsesministeriet er mest klar for de helt unge på 13 og 14 år. 17,1 procent af alle unge på 13 år tjente i 2008 penge ved at bestride et fritidsjob, mens tallet i 2017 var faldet til 10,8 procent. Tendensen gælder også de 14-årige, mens faldet er mindre hos de 16- og 17-årige, hvor lønnet praktik giver et mindre klart billede.



Færre med ikke-vestlig baggrund i job:



Indvandrere fra ikke-vestlige lande mellem 13 og 17 år har haft det største fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2017, men beskæftigelsen blandt 16-årige efterkommere med ikke-vestlig baggrund og 17-årige indvandrere med vestlig baggrund er steget en smule. Ifølge Beskæftigelsesministeriet betyder en nettotilgang af flygtninge formentlig, at beskæftigelsen er faldet i denne gruppe.

Værdifulde erfaringer Ifølge Troels Lund Poulsen har arbejde i fritiden en gavnlig effekt på de nye generationer, når de prøver kræfter med arbejdsmarkedet under trygge kår. - Et fritidsjob giver en tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor er det dybt bekymrende, at de unges deltagelse er faldet så relativt meget. Derfor skal vi ryste hovedet og lave en indsats - det er afgørende at få de unge ind på arbejdsmarkedet, siger Troels Lund Poulsen.

Kæmpebøder og kritik fra Coop Troels Lund Poulsen så gerne, at flere unge under 15 år fik arbejde med lettere ekspedition i bagerier og kiosker, som det blev muligt fra 1. januar 2018. Men det kræver ifølge Coops arbejdsmiljøchef, Thomas Hermann, mere enkle regler og en ændret praksis fra Arbejdstilsynet, som lægger sig op ad EU's skrappere regelsæt og ikke de tilpassede danske regler. Derfor står Coop eksempelvis til at betale en bøde på mere end 50.000 kroner hos Østjyllands Politi, fordi en skoleelev gjorde rent ved siden af en slagtermaskine, som var skilt ad. - Vi må betale bøden, uanset at han ikke kunne komme til skade, og Coops oplevelse er, at både reglerne og Arbejdstilsynets praksis er uklar, siger Thomas Hermann. Han er enig med ministeren i, at fritidsarbejde kan give værdifulde erfaringer og på sigt også en karriere for nogle skoleelever, men reglerne er svære at formidle og reaktionerne fra Arbejdstilsynet voldsomme. Sager om folkeskoleelever udløser nemlig et såkaldt strakspåbud, hvor en klage ikke har opsættende virkning som ved almindelige påbud. Derfor skal arbejdsgiveren løse problemet med det samme, uanset om man senere vinder en klagesag eller ej. - Vi og kolleger i branchen har travlt med at sælge varer, og reglerne skal være så klare, at lederne på et splitsekund kan vurdere, om det de gør er lovligt eller ej. Det gælder også i forbindelse med folkeskoleelever i fritidsjob, fastslår Thomas Hermann. Coop har via organisationen BFA Handel givet input til beskæftigelsesministeren, men i øjeblikket får færre og ikke flere folkeskoleelever job i Coops butikker. Coop tør som arbejdsgiver heller ikke løbe risikoen for, at en initativrig folkeskoleelev tager andre opgaver, end vedkommende ifølge loven må løse, og dermed udløser strakspåbud og en stor bøde. - Vi kan godt bruge folkeskoleelever til at putte bagerbrød i poser eller fylde op på hylderne, men vi har på et halvt år reduceret antallet med omkring 25-30 procent. Minus og minus giver ikke plus i dette tilfælde, argumenterer Thomas Hermann.

Forslag i næste uge Men beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil i næste uge fremsætte et forslag til Folketingets partier om at forenkle reglerne og gøre dem mere fleksible på baggrund af forslag fra både arbejdsgiver- og lønmodtagerside. - Vi har lige lavet en arbejdsmiljøaftale i sidste uge og skal se på regelsættet for unge mellem 13 og 15 år. Jeg lægger op til at følge forslagene fra lønmodtager- og arbejdsgiverside for at omsætte det til nye og mere klare regler, som respekterer begge parter, siger Troels Lund Poulsen. Han kender godt Coops eksempel fra Aarhus, og netop her vil han lave mere tidssvarende regler uden at gå på kompromis med sikkerheden. - Reglerne er for rigide og tager ikke udgangspunkt i sund fornuft. En adskilt maskine kan ikke samle sig selv og starte, det siger sig selv. Vi lemper reglerne for de unges fritidsarbejde med respekt for arbejdsmiljø, og når arbejdsmarkedets parter er enige, sætter det ikke arbejdsmiljøet under pres, vurderer Troels Lund Poulsen.