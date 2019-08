Fængslingen af rapperen A$AP Rocky er endnu en gang blevet en sag, hvor race stjæler opmærksomheden

På kant: Præsident Trump øjner en sag, hvor han kan fiske "sorte stemmer" og tager hele det afroamerikanske samfund med ind i ligningen, når han forsvarer rapperen fra Harlem, A$AP Rocky. Offeret på sin side er en 19-årig mand af afghansk oprindelse, der må have tolk med i retten. Havde sagen været lettere for svenskerne, om det havde været en hvid svensk mand, der havde overfaldet afghaneren?

Uden tvivl, for så havde offerrollen været lettere at få på plads. Havde det derimod været afghaneren, der havde overfaldet den kendte sorte rapper, havde både Trump og den svenske højrefløj fået vind i sejlene, og sagen havde været endnu værre for svenskerne, end hvis det havde været en hvid svensker, der havde overfaldet rapperen.

Sagen er meget ubekvem for det Sverige, der gerne vil signalere, at køn, race, oprindelse ingen betydning har. I Sverige er vi alle henner og Ikeas kataloger er fuld af smilende modeller af forskellig etnisk oprindelse, religiøs observans, og homo- og heteroseksuelle familier i alle farver pryder billederne med møbler.

Men alligevel kan man ikke tilbageholde de følelser, sagen vækker hos en del af svenskerne, nemlig: fik den provokerende ikke-svensktalende afghaner bare, hvad han fortjente?

Mens andre er vrede over den opmærksomhed den ene sag får, når så mange svenskere må leve med provokationer og uro i gaderne aften efter aften.

Sagen er vanskelig, fordi den afspejler en virkelighed, der hverken svarer til de smilende Ikea-kataloger eller de politiske signaler, man ønsker at sende - uanset om det er det politisk korrekte Sverige eller en popularitetshungrende amerikansk præsident.

I den ideelle verden bør race og oprindelse aldrig være et tema i kriminalsager, men i verden anno 2019 er det blevet hovedtemaet.