Få overblikket: Her er klimaløfterne, S kan komme til at indfri

Ifølge politisk redaktør på avisen Danmark Thomas Funding er Socialdemokratiet parat til at give store indrømmelser til partierne i rød blok på klimaområdet for at få dem til at støtte op om Mette Frederiksen som statsminister. Indrømmelserne kan ikke undgå at påvirke dansk landbrug i stor stil, lyder hans vurdering. Her får du overblikket over de røde partiers valgløfter på landbrugsområdet.