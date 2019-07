Få opskriften: Vejlensisk drinktrend - færre traditioner og flere vingummibamser

Sådan laver du Candy Crush

Ingredienser:5 cl citronvodka, f.eks. Absolut Citron



2 cl hindbærsirup, f.eks. Monin Raspberry Syrup (kan alternativt laves i eget køkken)



2 cl jordbærsirup, f.eks. Monin Fraise Syrup (kan alternativt laves i eget køkken)



2 cl citronsaft



6-8 mynteblade



5 cl tranebærjuice



Is



Pynt:



Vingummibamser



Is (helst knust is, men isterninger går også an)



Sådan laver du din drink:



1. Put is i glasset, så det afkøles. Glasset skal være helt fyldt.



2. Tilsæt alle ingredienser i en shaker og ryst det hele godt i cirka 10-15 sekunder. Har du ikke en shaker, kan en meljævner gøre samme trick.



3. Skift is i glasset. Igen skal glasset være helt fyldt.



4. Fine strain i glasset. Det vil sige, at du hælder shaker-indholdet i glasset gennem en fin si, der sorterer is fra shakeren, så væsken bliver helt klar og fin. Væsken hældes over iset i glasset fra punkt 3.



5. Put en håndfuld vingummibamser på toppen af drinken og sæt sugerør i glasset.



6. Nyd din Candy Crush!



Kilde: Nicklaes Ruus Häuser, No. 14 Vinbar