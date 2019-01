Et ordentligt menneske

Han er på vej ind i sin 11. sæson med X Factor. Et rastløst gemyt, der hylder spontanitet, men som har fundet fast arbejde i familieunderholdningen. Han kan virke grandios i sin selvopfattelse, men er ydmyg, når han taler om sit forhold til sine forældre, sine kvinder og sine børn. Avisen Danmark har mødt Thomas Blachman til en snak om at være Thomas Blachman midt i livet.

- Ja, instinkter - det er som musik. Det er glæden ved ikke at være selvoptaget, men bare optaget af det, der foregår inde i mig, som en videreførelse af, hvem jeg skal være. Jeg stoler på min intuition lander som et vejskilt, der viser mig hvilken vej, jeg skal. Boing!

- Jeg sætter pris på det, der gør mig til mand. Det, der adskiller mig fra kvinden, pointerer jeg på alle planer. Jeg er en total grottemand. Et abemenneske. Det gælder om at være tæt på sine drifter.

Emnet er at være mand, 55 år og med ubrydelige forbindelser til forældre, ekskoner og børn. Men stadig med en insisteren på at holde sig selv i live. At holde sig selv levende.

Indretningen er 70'er-retro med arkitekttegnede møbler, en PH-kogle i loftet og et petroleumsfarvet væg til væg-gulvtæppe. Det kunne ligne et sted, hvor skurken i en tidlig James Bond-film holdt til.

Han taler som musik. Somme tider i klare citater, der bliver hængende i luften som refræner, man kan nynne med på. Somme tider i lange, improviserede soloer, som man skal et godt stykke ind i for at finde en melodistump, der giver mening.

- Ja, og det er mit held. Af en eller anden grund, er det kun de absolut smukkeste, der kan lide mig. Jeg er måske afhængig af kvinders skønhed, fordi jeg selv er så grim - sagt med et vis gran humor, for sådan én har jeg jo. Men jeg skynder mig ind i ly af kvindernes skønhed, hvor jeg ikke kan se mig selv. Jeg tror, at der i de fleste mænd ligger en længsel efter at være et lige så elegant og svævende væsen som kun en kvinde kan være. Det er derfor, vi efterstræber dem og draperer dem i skønne stoffer.

- Måske ikke. Forfatteren Milan Kundera siger, at kvinder ikke vil have smukke mænd - men de vil have mænd, der har kendt smukke kvinder.

- Jeg får sgu helt ondt af alle de smukke unge mænd, man møder på gaden med deres hudprodukter og pis. Kvinder vil have grimme mænd. De vil begejstres og overraskes. De vil have én, der tager dem i hånden og siger, at nu skal du med mig. Det nytter ikke at sadle, flere år efter hesten er væk. Ynkeligt. Jeg er klar med sadlen, allerede før hesten kommer. Kvinder vil slet ikke have de der smukke mænd.

Thomas Blachman er ved at tale sig ud af tømmermændene fra julefrokosten dagen før, der ellers har lagt en dæmper på begyndelsen af interviewet. Ærlig talt gik det lidt trægt i starten, og indholdet af de første 20 minutters samtale kan redigeres ned til: Ja, Blachman glæder sig til en ny runde som X Factor-dommer. Nej, han føler ikke, at han er stivnet i rollen.

- Jeg pisser kvinder af

- Stoler du 100 procent på dit instinkt, når du laver tv?

- Ja, jeg forbereder mig ikke, så ville det stivne for mig. Det er lidt som at spille be-bob. Du kommer hurtig ind - og bom - og ud igen. Det er ikke noget, du kan planlægge.

- Du har jo de der guldcitater som "Jeg pisser kvinder af. Faktisk er det kun dem, der har været i seng med mig, der ikke er sure på mig". Det er jo en længere tankerække ...

- Ja, men jeg tænker ikke over det, mens jeg siger det. Det er først bagefter, at jeg tænker, at jeg sådan set er enig nok. Min ånd er altid et skridt bagefter mine handlinger ... men der er faktisk mange kvinder, der er ikke kan lide mig. Der er en uopnåelighed i mig, som gør, at de aldrig kommer til at sidde i selskab med mig og mærke mit nærvær - og det er frustrerende for mange kvinder.

- ?

- Jo, fordi jeg har noget at tilbyde. Jeg kan få dem til at føle sig set uden at være en liste-pik. Der er INTET liste-pik over mig. OVERHOVEDET.

- Så det er bare fuld hammer frem?

- Nej, tværtimod. Jeg foragter de mænd, som prøver at hygge-eftersnakke i forventning om, at der for enden af samtalen ligger en form for onani. De der pisseirriterende typer, der møder op med en lortevin, og så er det meningen, at hun skal kigge på hans cocktailpølse-fødder, der stikker ud for enden af dynen næste morgen. Jeg er måske lidt gammeldags, men ordentlig. Jeg tror på kærligheden.

Lige her er det, som om Thomas Blachman rammer noget i sig selv. Måske en nerve med forbindelse direkte til et sted, der er lidt ømt for tiden. Privat er han ude af sit andet ægteskab for et år siden og forelsket igen.