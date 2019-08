Eriks mor ville slå ham og hans søster ihjel - kan man tilgive en barnemorder?

Det sendte chokbølger gennem Horsens, da en 29-årig kvinde i 1958 blev sigtet og senere blev dømt for drabet på tre spædbørn samt otte drabsforsøg på sine spæde tvillinger. Tvillingerne overlevede, og en af dem, nu 62-årige Erik Dhiin, fortæller, hvorfor han har genoptaget kontakten med den mor, der forsøgte at slå ham ihjel. Her er historien om svigt, kærlighed og tilgivelse.