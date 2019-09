Erhvervsredaktøren om DI-topmøde: Jubelfest med efterladt regning

Det lignede en smuk forbrødring, da Dansk Industri i tirsdags holdt sit årlige topmøde. Som et af årets højdepunkter i erhvervslivet tiltrækkes den absolutte top fra mange af landets største virksomheder.

Dér stod Niels B. Christiansen fra Lego og var faldet i snak på trappen. I foyeren så man Danish Crowns topchef Jais Valeur vente på at komme på scenen for at blive interviewet af dagens ordstyrer, TV 2-studieværten Cecilie Beck. Hastigt skred Grundfos-boss Mads Nipper gennem menneskemængden, smilende over hele femøren på grund af den grønne dagsorden, der var temaet for topmødet.

Forbrødringen bestod i, at store dele af Mette Frederiksens regering - statsministeren inkluderet - også var til stede på forreste række i DR's Koncerthus i Ørestad.

Sammen takkede topcheferne og ministrene hinanden for de markante klimaambitioner, der er sat tal på efter folketingsvalget i juni. Regeringens mål om at sænke udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030 blev først mødt med vantro, men er siden omfavnet af et stort set forenet erhvervsliv.

Det kulminerede i mandags, da Dansk Industris nye direktør, Lars Sandahl Sørensen, satte sig i spidsen for det projekt, der vil definere hans tid i spidsen for landets mest magtfulde lobbyorganisation. Dansk Industri lancerede en plan, der kunne indfri de vilde klimamål og samtidig gøre Danmark til et rigere land.

Mette Frederiksen kunne slet ikke takke erhvervslivet nok for dets medvirken til at nå hendes mål.

- Hvor er det en fornøjelse at være med her, hvor et dansk erhvervsliv nu går samlet, klogt og grønt ind i vores fælles fremtid, indledte statsministeren sin tale.

Der er da også et stort spring, som Dansk Industri har taget. Organisationen har tidligere været hæmmet af, at der blandt medlemmerne var virksomheder, der ikke havde travlt med den grønne omstilling, men befandt sig udmærket i den gamle, sorte industri.

Nu er de banket på plads, og Dansk Industris klimaplan præsenteres som en fuldt finansieret vej frem mod at reducere drivhusgasserne med mindst 65 procent frem mod 2030. Og så vil man undervejs kunne nå de 70 procent med teknologier, som vi ikke kender i dag.

Den fulde finansiering gav imidlertid anledning til snak ved ståbordene og buffeten uden for koncertsalen. Omfavnelsen mellem topchefer og ministre skal ses i lyset af, at erhvervsliv og regering i virkeligheden står langt fra hinanden.

Parterne er enige så vidt, at grønne løsninger er en eksportvare, så grebet rigtigt an kan Danmarks høje ambitioner på klimaområdet udløse et regulært erhvervseventyr for vores virksomheder.

Men Dansk Industri understreger samtidig, at vi kun kan nå klimamålene, hvis vi har et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Og så kommer de velkendte argumenter om, at Danmark bør skrue ned for selskabsskat og marginalskat og en række andre omkostninger - herunder administrativt bøvl for seks milliarder kroner - der klemmer erhvervslivet.

Mette Frederiksen ville tydeligvis ikke ødelægge den gode stemning på DI Topmødet, men hun slog dog fast, at uligheden i Danmark ikke må blive større - og at man i hvert fald ikke bliver enig om topskatten.

Vi konstaterer stilfærdigt, at topskat er nævnt 39 gange i Dansk Industris klimaplan.

Nu er festen i Koncerthuset slut, og hverdagen trænger sig på. Forude venter slagsmålet om, hvem der egentlig skal betale regningen.