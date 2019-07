Erhvervsredaktøren: Korkproppen Bendtsen rusker op i klimadebatten

65-årige Bendt Bendtsen er vendt hjem til Danmark efter to perioder - 10 år - i Europa-Parlamentet. Læsere af denne avis husker måske hans sortie, der i foråret blev kronet med dagbogsoptegnelser fra en lang motorcykeltur rundt i det Europa, han havde regeret i.

Nu er den tidligere vicestatsminister og konservative frontfigur dukket op i nyhedsstrømmen igen.

Fire af landets store industrivirksomheder, Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool, stiftede sidste år interesseorganisationen Synergi, der skulle skifte fokus i den danske energidebat. Men organisationen fik aldrig rigtigt luft under vingerne og blev helt overset, da Folketinget med stort flertal vedtog et energiforlig sidste sommer.

Det skal Bendt Bendtsen ændre på. Næppe havde han parkeret kværnen og pakket kufferterne ud i hjemmet uden for Odense, før han tiltrådte som ny bestyrelsesformand for Synergi.

Virksomhederne bag føler sig overset i klimadebatten, fordi den hele tiden kommer til at dreje sig om bæredygtig energiproduktion. Om vindmøller og solceller, der kan drive elbiler. Om at sløjfe kulkraft og skære ned på landbrugsproduktionen.

Industrien mener at have svaret på, hvordan man ret enkelt kan skære ned på en betydelig del af forbruget af energi ved at købe nogle af de samme virksomheders innovative produkter.

Det kan være pumper, der i forvejen står for 10 procent af verdens elforbrug, men som kan købes i energivenlige udgaver hos Grundfos i Bjerringbro. Eller klimastyring fra Danfoss på Als, isoleringsmaterialer fra Rockwools fabrikker rundt i Danmark og lavenergivinduer fra Velux.

Virksomhederne drømmer selvfølgelig om et mere lukrativt hjemmemarked, for det gør det altid nemmere at virke overbevisende, når man skal sælge sine varer til eksport. Lige nu halter Danmark faktisk efter, når det kommer til energieffektiviseringer, som ellers er rimeligt billigt, når man alligevel renoverer en ejendom.

Synergi har sekretariat hos Dansk Industri på Rådhuspladsen i København, og selv om virksomhederne tydeligvis ikke har følt sig tilstrækkeligt tilgodeset hos lobbyisterne i landets største erhvervsorganisation, er de stadig loyale medlemmer af DI.

Alt andet havde også set mærkeligt ud, når nu Grundfos-topchef Mads Nipper er viceformand i DI, og direktører fra såvel Danfoss som Rockwool sidder i DI's bestyrelse.

Nu skal Bendt Bendtsen være den irriterende terrier, der hele tiden skal kaste energieffektiviseringer på bordet, når snakken handler om bæredygtighed. Det gør den hele tiden lige nu. Vi venter på den nye regerings klimalov, og vi venter på klimaminister Dan Jørgensens (S) plan for, hvordan han vil sikre en CO2-reduktion på 70 procent inden 2030.

De store industrivirksomheder, som i øvrigt også er store arbejdsgivere og skattebetalere i Danmark, vil gerne tættere på magten. Tænk hvis regeringen overså potentialet i de energieffektive løsninger fra danske virksomheder og i stedet pressede dem i knæ med ekstra byrder for at indfri klimamålene.

- Det kan gøres på intelligente og på uintelligente måder, konstaterede Mads Nipper for nylig i et interview med avisen Danmark.

Eller sagt på en anden måde: Bendt Bendtsen kommer ikke på pension foreløbigt.