Erhvervsredaktøren: Jyske Bank-bossens uppercut til lovgiverne

Kontrol er godt, men tillid er bedre. Sådan lyder logikken i de mangeårige lempelser over for erhvervslivet, som Folketinget har vedtaget.

Siden 2006 har de mindste virksomheder herhjemme sluppet for kravet om at have en revisor til at klare deres regnskaber, og siden har flere og flere grupper af virksomheder fået tilsvarende lettelser.

Politikernes begrundelse har været, at virksomhederne skulle slippe for de høje omkostninger til revision. Alle erhvervsministre ønsker at bekæmpe regelbøvl, og i dette tilfælde er det i hvert fald lykkedes. Undervejs har det ikke skortet på advarsler, for der er vel altid nogen, der vil misbruge den udstrakte tillid til at unddrage moms og skat, eller hvad?

Helt sikkert, lyder det nu fra Jyske Banks administrerende direktør Anders Dam

Overfor erhvervsmediet Finans kom han i denne uge med en ordentlig bandbulle mod politikerne, der beskyldes for at have åbnet en ladeport for fuskere og momssvindlere med de mange lempelser. Anders Dam er en handlingens mand og drager nu selv konsekvensen af det svigt, som han kritiserer politikerne for:

Jyske Bank vil selv skærpe kravene til sine 60.000 erhvervskunder. De virksomheder, der ikke stiller med en acceptabel revisor, vil blive smidt på porten, selvom det kan koste banken op mod hver 10. erhvervskunde.

- Det vil koste os kunder. Jeg gætter på, at 2.500-5.000 erhvervskunder vil forlade os, men det er jeg fløjtende ligeglad med. Den slags kunder pålægger os alligevel enorme ressourcer, så jeg tror, at vi alt i alt vil spare penge på det, siger Anders Dam til Finans.

Allerede i dag er det ikke muligt at blive erhvervskunde i Jyske Bank, hvis der ikke er hyret en revisor til at blåstemple økonomien. Anders Dam har nemlig set sig sur på et tal, der måske også vil interessere på Christiansborg: Ud af 625 underretninger, som Jyske Bank har foretaget til SØIK (Bagmandspolitiet), drejede de 622 underretninger sig om virksomheder uden revisionspligt.

En underretning er ikke ensbetydende med, at der er sket noget ulovligt, men mønsteret er dog ganske tydeligt.

For revisorbranchen er Anders Dams hidsige udmelding en appelsin i turbanen. Revisorerne har selv påpeget det giftige i at lempe revisionspligten, men deres voldsomme egeninteresse har gjort, at der ikke rigtigt er blevet lyttet.

Revisionspligten har også den svaghed, at den handler om gammel information. Når et regnskabsår er afsluttet, har virksomheden et halvt år til at indberette sit regnskab. I det halve år kan der ske store omvæltninger, der har betydning for virksomhedens sundhedstilstand. Og det blåstemplede regnskab kan endda fremvises i banken endnu et år frem, indtil det næste regnskab er klar.

Men måske er det ikke revisorer, der er brug for. Forandringens vinde blæser også, når det handler om at skabe overblik over mindre virksomheders økonomi, og tusindvis af danske iværksættere og selvstændige bruger i dag bogføringsværktøjer på nettet til at holde styr på deres økonomi.

Et af værktøjerne hedder Dinero og er skabt af it-iværksætteren Martin Thorborg. Han oplyste forleden, at 4.085 ejere af mindre virksomheder nu har betalt Dinero for at lave såvel årsregnskab som selvangivelse i en automatisk proces.

Det kunne jo være, at bankerne også kunne få adgang til disse onlinesystemer og kigge de mindre erhvervskunder efter i kortene. Det ville være et mere opbyggeligt budskab end at save en hel generation af iværksættere midt over ved at blokere for deres kassekredit.

Revisorerne skal nok klare sig.