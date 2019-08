Erhvervsredaktøren: De utilpassede firmaer bag Uber og elløbehjulene

Så er vennerne tilbage fra sommerferie, og igen skal man høre dem fortælle om, hvor fantastisk Uber fungerer i udlandet.

At man kan slippe for den lodseddel, som det er at praje en gul taxi i Los Angeles, for man booker da bare en Uber-chauffør med femstjernede anmeldelser i appen på mobiltelefonen.

Eller bruger Uber i Berlin, for pludselig er det trygt at drøne tværs gennem centrum uden at blive sendt på kostbare omveje af en sur taxichauffør.

Den slags beretninger ender altid med en konklusion om, at det ville være dejligt med Uber i Danmark. Men Uber blev som bekendt rullet i tjære og fjer og smidt ud af landet i 2017, selv om selskabet havde samlet over 2000 chauffører og 300.000 brugere.

Man kan nemlig ikke nævne Uber uden at vække en masse følelser. Den nye taxilov tog livet af den app-baserede transporttjeneste, og tilhængere af de traditionelle hyrevogne græd tørre tårer, da Uber meddelte sin exit fra kongeriget.

Kritikerne undlod ikke at nævne, at Uber-chaufførerne notorisk ikke betalte skat af deres indtægter, og den udlægning har Skattestyrelsen siden bekræftet. En undersøgelse har vist, af 99 procent af de kontrollerede Uber-chauffører i Danmark ikke havde betalt korrekt skat og moms.

Men hvordan havde det set ud, hvis Uber fra starten havde håndteret dette temmelig åbenlyse problem? Hvis man havde tilpasset appen, så chaufførerne automatisk blev beskattet af deres indtægter? Det havde stækket modstandernes argumenter og måske sikret større politisk medvind.

Nu har vi et samfund, hvor senest hotellerne - også i landdistrikterne - savner Uber og klager over, at det er helt umuligt at skaffe en vogn til gæsterne.

Uber ville have haft en fantastisk forretning, hvis tjenesten havde læst markedet rigtigt. Men det var ikke sidste gang, et innovativt produkt fik en svær start i Danmark, fordi bagmændene forblændes af deres nye teknologi og glemmer resten.

Tag de tusindvis af elløbehjul, som i disse måneder myldrer frem i byerne. Idéen er fundamentalt set genial. Du kan altid finde et løbehjul tæt på, hvor du skal bruge det. Du booker det på din app og triller af sted. Når du er fremme, parkerer du løbehjulet og betaler automatisk for turen.

Især de unge har lynhurtigt taget elløbehjulene til sig. Man kan ikke se disse apparater uden at tænke, at man ser et glimt af fremtidens transportform i byerne.

Men det kan også hurtigt få en ende, for elløbehjulene har med lynets hast skaffet sig langt flere fjender end brugere. Mennesker, der bliver kørt ned af løbehjul. Generet af løbehjul i gågaderne. Falder over løbehjul, der hovedløst er parkeret eller væltet på tværs af fortove og mørklagte fodgængertunneller.

I Milano fik elløbehjulene en ganske kort karriere. I slutningen af juli begyndte en toårig prøveperiode i Italien, og i Milano strømmede flere end 1500 elektriske løbehjul fra syv forskellige virksomheder ud i gaderne. Nu har bystyret allerede sagt stop og nedlagt forbud. Virksomhederne er blevet bedt om samle deres grej sammen og forsvinde.

- Vi ser bunker af løbehjul nogle steder i byen, og samtidig sørger operatørerne ikke for at fortælle deres brugere om de regler, som de skal følge, har viceborgmester Anna Scavuzzo sagt ifølge DR.

Helt forudsigeligt falder brugernes dårlige opførsel tilbage på virksomhederne. Hvis kommunerne ikke skal rykke tilladelserne til elløbehjul i stykker, er der to muligheder:

Enten bliver det langt mindre attraktivt at køre på løbehjul, fordi de pludselig skal parkeres i fast stativer på et begrænset antal steder.

Eller også skal virksomhederne forstå, at det kræver en håndfast opdragelse af brugerne, hvis resten af verden skal kunne holde ud at dele cykelstier, fortove og gågader med dem.