Er du i tvivl om et barn mistrives?: Disse tegn skal du være opmærksom på

2. Ændringer i adfærd

- Når et barn bliver meget stille og trækker sig fra sociale sammenhænge, skal man være opmærksom. Det gælder alle større ændringer i adfærd. Det kan også være et øget fravær. Eller manglende nærvær og koncentration i timerne. Hvis et barn eksempelvis har fået et misbrugsproblem med hash et par gange om ugen, ville det kunne spottes på koncentrationsniveauet. Vær også opmærksom på, hvis et barn, der normalt er forberedt til timerne, ikke er det mere.

- Spiseforstyrrelser kan også spottes ved at holde øje med adfærden. Det begynder oftest i mellemklasserne. Vær opmærksom, hvis du ser en pige, der har været vant til altid at have madpakke med, pludselig aldrig har en med. Læg mærke til, hvordan de spiser. Sidder de og snakker, sidder de og leger med maden, eller ryger madpakken i skraldespanden hver gang? Det skal også ses i forhold til, hvordan barnet ellers plejer at være. Hvis du er i tvivl, ring til forældrene og spørg, om de har observeret noget. Snak med barnet.