Enhedslisten går til angreb på EU's lukrative lønninger og skattefrie blyantspenge

EU's parlamentsmedlemmer får hver måned over 33.000 skattefrie kroner til kontorudgifter, de såkaldte blyantspenge. De er ikke under nogen form for kontrol. Det skal stoppes, mener Enhedslisten, der med et konkret forslag vil luge ud i favorable pensionsregler, lønninger og striben af skattefrie tillæg i kommissionen.

Blyantspenge: Når politikere og ansatte i EU indtager deres pladser i Bruxelles eller Strasbourg, bliver de honoreret efter nogle løn- og skattesatser, der ikke just er alle forundt. Om satserne er rimelige eller ej, er genstand for evig diskussion. Enhedslistens spidskandidat til EU-valget, Nikolaj Villumsen, finder forholdene horrible og er, hvis han bliver valgt, klar med et forslag, der dels minimerer beløbene, dels gør det synligt, hvem der får hvad sat ind på bankkontoen. - Vi synes, det er nogle overdrevent lukrative ordninger. Vi ønsker en normalisering, der minder lidt mere om forholdene for almindelige lønmodtagere, siger Nikolaj Villumsen til avisen Danmark. Det gælder ikke mindst de gennem mange år stærkt omdiskuterede blyantspenge, mener han - og i øvrigt også de øvrige danske EU-kandidater. Det er et skattefrit tillæg på 33.700 kroner om måneden, eller 404.400 kroner om året. Pengene skal dække udgifter til parlamentarikernes kontorhold, for eksempel almindelige kontorudgifter i deres hjemlande, herunder udgifter til eventuelt personale ud over det, der stilles til rådighed i Bruxelles og Strasbourg. I princippet skal den del af beløbet, der ikke bruges, betales tilbage. Men ordningen er ikke underlagt nogen kontrol. Ingen udgift skal dokumenteres, så parlamentarikere, der ikke er plaget af hverken arbejdsflid eller ærlighed, kan i praksis stikke hele beløbet i lommen. Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen har, fra hun kom ind i parlamentet for fem år siden, valgt at offentliggøre, hvordan hun bruger pengene. Det bør alle gøre, mener Nikolaj Villumsen. - Man aner ikke, om nogen stikker pengene i egen lomme. Jeg påstår ikke, at det sker, men det er en risiko, fordi ingen i EU-systemet bekymrer sig om pengene, når først de er udbetalt. Der bør være åbenhed om pengeforbruget og kontrol med, at der ikke sker misbrug. Anvendelsen af så store skattefrie beløb, bør skatteborgerne have kendskab til, siger han.

Der bør være åbenhed om pengeforbruget og kontrol med, at der ikke sker misbrug. Anvendelsen af så store skattefrie beløb, bør skatteborgerne have kendskab til. Nikolaj Villumsen, EU-spidskandidat for Enhedslisten

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Nikolaj Villumsen (EL) foreslår gennemgribende reform af løn, tilskud, pensioner og skattefordele for politkere og ansatte i EU. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

K: Lad os splejse til en revisor Det synspunkt deler også de øvrige ni danske spidskandidater til det kommende EU-valg ifølge en rundspørge, som avisen Danmark har foretaget. En af dem er Liberal Alliances Mette Bock. - Jeg går ind for fuld åbenhed og vil gerne lægge det frem. Også selv om man kun får utak for det. Det ved jeg fra min bror Anders (Samuelsen, partileder og tidl. medlem af Europa-Parlamentet, red.). Han lagde alt åbent frem, og så begyndte medierne at grave for at finde noget kritisabelt og havde slet ikke antennerne mod dem, der holdt tingene skjult. Men det er principielt vigtigt, hvordan man som folkevalgt anvender pengene, siger hun. Tilsvarende går den konservative Pernille Weiss ind for åbenhed om blyantspengene, men er ikke begejstret for Rina Ronja Karis model. Der bør være fælles regler og ikke være overladt til et "popsmart one-woman-show," som hun udtrykker det: - Hvis jeg bliver valgt, foreslår jeg, at parlamentets danske medlemmer splejser til en ekstern og uvildig revisor, der gennemgår og offentliggør, hvordan vi bruger pengene. Så er der lige og sammenlignelige vilkår, siger Pernille Weiss. Nikolaj Willumsen kalder forslaget sympatisk, men er skeptisk over for, om det reelt kan gennemføres. Han siger: - Jeg forstår ikke modstanden mod den eksemplariske åbenhed, Rina Ronja Kari har praktiseret i de seneste fem år. En revisorkontrol efter de slappe regler, der gælder lige nu, vil ikke løse problemet. Jeg vil følge Rinas eksempel og opfordre de andre danske medlemmer til at gøre det samme. Han ønsker, at oplysningerne om pengeforbruget, hvis ikke man i EU kan finde fælles fodslag, opføres i et obligatorisk dansk register. Han foreslår samtidig, at ubrugte midler beskattes, hvis ikke det kan dokumenteres, at de er betalt tilbage til EU's kasse.

Foto: Malene Anthony Nielsen/Ritzau Scanpix Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU har i fem år lagt frem, hvordan hun bruger pengene. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

66.000 om måneden efter skat Blyantspengene er ikke det eneste problem. Også politikernes pensionsforhold bør efter Nikolaj Villumsens mening underkastes ændringer. Det samme gælder løn- og pensionsforhold for EU-kommissionens medlemmer og ansatte. - Mens almindelige borgeres pensionsmuligheder forringes, gælder helt andre og gunstigere vilkår for politikerne. Deres EU-pensioner udregnes, fra de er 63 år, og er økonomisk særdeles favorable. Det er kun fair at lade politikernes pensionsalder følge befolkningens, siger han og langer også ud efter de op til to års eftervederlag, der følger med, når en politiker forlader parlamentet: - Der sker ingen modregning, hvis man får et nyt, civilt job, uanset hvor vellønnet det er. Det er fuldstændigt urimeligt. Tilsvarende ønsker han at få luget ud i de økonomiske ordninger i kommissionen og i administrationen. - Der er to grundlæggende problemer: For det første mangler der åbenhed; det er svært at finde frem til, hvad lønniveauet reelt er. For det andet har ansatte i kommisionen nogle enormt fordelagtige skattefordele og tillæg. De skal ikke leve på sultelønninger, men det er grotesk, at tusindvis af ansatte i EU-kommissionen tjener mere end den danske statsminister, siger han. Som eksempel på urimelige tillæg oven i lønnen, peger han på det udlandstillæg, som op mod 70 procent af de 32.000 kommissionsansatte får. Udlandstillægget, som i lighed med de øvrige tillæg er skattefrit, udgør 16 procent af den samlede sum af grundlønnen og en række andre skattefrie særtillæg, også selv om en ansat har taget fast ophold i Bruxelles og måske har boet der i 20-30 år. Som eksempel nævner Nikolaj Villumsen de næsten 8000 ansatte, der er placeret i lønklasse 9 på løntrin 5 eller derudover; de får hver især udbetalt knap 66.000 kroner om måneden efter skat, hvilket er mere end grundlønnen før skat. - Det er langt ude, når man ser hvordan, der spinkes og spares i velfærdssamfundet. Vi foreslår i stedet et system, hvor ekstraomkostninger ved at arbejde i udlandet dækkes mod forevisning af dokumentation, og at det særlige udlandstillæg bortfalder efter fem års ophold. Desuden bør beskatning følger det generelle niveau for indkomstbeskatning, siger Nikolaj Villumsen. Selv om han skulle blive valgt, har som parlamentsmedlem ikke adgang til at rejse forslag. Det har kun kommissionen. Parlamentets muligheder ligger i at rejse ændringsforslag. - Det, jeg kan gøre, er, at rejse problemet internt i parlamentet. Derudover står vi over for en kommende budgetvedtagelse, hvor det er muligt at bringe det op i forbindelse med kommissionens udspil, siger han.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix De danske EU-spidskanidater, her under et valgmøde på Christiansborg, er i store træk enige om, at der skal være mere åbenhed om parlamentarikernes brug af blyantspengene. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix