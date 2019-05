Energitjek, privat skov og lavere afgift på elbiler: Det mener politikerne om families forslag

Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti:

- Jeg mener grundlæggende ikke, at den enkelte husstand har ansvar for at nedbringe CO2-udslippet. Det er et politisk spørgsmål, fordi der skal tages samfundsbeslutninger for at fjerne de store klumper CO2-udledning.

- Teknologien er ikke god nok endnu, og priserne er ikke lave nok til, at elbiler og brintbiler kan få et gennembrud. Indtil da skal vi lade være med at bruge rigtig mange penge et forkert sted, fordi vi prøver at fremme en teknik, der ikke er klar. Jeg vil hellere bruge penge på forskning i energiteknologi, så vi kan opnå de teknologiske landvindinger, der skal til.

- Det er altid fornuftigt at få lavet et energitjek og se på, hvordan man kan spare på energien. Det vil også give en bedre samfundsøkonomi, hvis danskerne kan bruge pengene på noget andet end et for højt energiforbug. Grundlæggende mener jeg, den enkelte husejer selv må betale for et energitjek, men det kan godt være, vi kan sætte midler af til det som led i forbedrede vilkår for energieffektivitet.

- Grundlæggende er jeg imod alle de her tilskud til forskellige initiativer som skovrejsning, som folk egentlig burde betale selv. Hvis der skal ske noget i større skala med klimaet, skal indsatserne også være i større skala, før de rykker noget.