En trist affære

Bøger: Satire er en svær størrelse. Nogle elsker den, andre hader den. Når satire bruges til at udstille for eksempel magthaveres tåbeligheder og dermed både forløser og kritiserer, kan det være fantastisk. Men retter man den mod nogle, der ikke rigtigt kan forsvare sig, bliver det for det første ofte usjovt, og for det andet risikerer det at give bagslag, så pilen ender med at pege på én selv.

Sarah Skyt Perssons debutroman, "Sku' det være en anden gang", præsenterer sig selv som en satirisk samtidsroman om livet i provinsen - nærmere bestemt Herning.

Hovedpersonen, 30-årige Maria, arbejder som kasserer i Sydbank, ryger, er single og barnløs og har en affære med sin gifte chef. Desuden har hun været på et kursus i mindfulness. Af omslaget fremgår det, at også forfatteren, der er midt i 30'erne, er født og opvokset i Herning, og at hun arbejdede som piccoline og kasserer i Sydbank, inden hun flyttede til København og blev cand.mag. i dansk og filosofi.

Jeg tænker, det må have været meget kedeligt at arbejde i den bank, og at forfatteren er glad for at være kommet videre. Hvad jeg ikke forstår er, at hun har brug for at skrive så nedladende og humorforladt en fortælling om det, hun forlod.

Der er alenlange, detaljerede beskrivelser af den - ret almindelige - mad, der spises i kantinen og til julefrokosten, der er karikaturer af de ansatte og af de småborgerlige forældre i parcelhuset, og der bliver desuden gjort gentagne forsøg på at latterliggøre meditationsformen mindfulness, som Maria tilsyneladende har fået lidt galt i halsen. Det kunne sikkert alt sammen have været sjovt - det er det bare ikke. Og da der endelig sker noget dramatisk, er det ret utroværdigt.

Det er al ære værd at forsøge at beskrive sin generations kamp med at finde sig til rette i tidens normer for, hvad det gode liv er. Eksistentielle temaer er vel kunstens kerne, og Sarah Skyt Persson har bestemt fat i noget, når hun forsøger at vise, hvordan personalekurser om selvudvikling og zen kan harmonere absurd dårligt med et arbejdsliv i en bankfilial, hvor man må regne med, at ens job kan forsvinde når som helst.

For at det skal virke, er det dog nødvendigt, at vi kan leve os ind i personerne og føle med dem. Altså at der portrætteres med et varmt og kærligt glimt i øjet. Det savner jeg i denne roman. - Sarah Skyt Persson: "Sku' det være en anden gang". 200 sider. Lindhardt og Ringhof