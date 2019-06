En rejsevenlig 'bjerg-motorcykel': Test af Royal Enfield Himalayan

Royal Enfield har udviklet en rejse-motorcykel, der både er til at betale og nem at håndtere. Meget passende har den fået navn efter Himalaya-bjergkæden.

Et meget behageligt rejsetempo er typisk landevejskørsel omkring 80-90 km/t, hvor maskinen summer af sted uden nævneværdige vibrationer. Lyden fra enstamperen er frisk, men ikke pågående.

Og med lidt god vilje kan Himalayan også begå sig på motorveje. Her er den bare ikke nogen konge, og man må nøjes med at holde en marchhastighed på 100 til 110 kilometer i timen. Maskinen kan sniges op på cirka 130 kilometer i timen, men så er den encylindrede motor ikke længere i sin komfortzone.

Men den gør det faktisk udmærket på landevej, hvor den ikke har problemer med at følge med i trafikken.

Tilnavnet Himalayan antyder, at den er skabt til bjergveje, og den forholdsvis lille "eventyrmaskine" er da også i sit rette element, når man forlader de store landeveje og begiver sig ud på småveje, grusveje eller åbent terræn.

Motor: Encylindret firetakter, luft- og oliekølet.Slagvolumen: 411 ccm. Boring og slaglængde 78 mm x 86 mm. Ydelse: 24,5 hk ved 6500 omdr. Max. moment 32 Nm ved 4250 rpm. Tænding: Digital elektronisk. Kobling: Vådkobling/multi-plade Fem gear. Smøring: Vådsump Affjedring for: Teleskop, 41 mm gaffel, 200 mm vandring. Affjedring bag: Monodæmper dæmper m/link, 180 mm vandring- Dimensioner: Akselafstand 1465 mm, frihøjde 220 mm, længde 2190 mm, bredde 840 mm (uden spejle), sædehøjde 800 mm. Køreklar vægt 191 kg. Benzintank: 15 liter. Fordæk: 90/90-21, bagdæk: 120/90-17. Bremser for: 300 mm skive, 2-stemplet, floating caliper. Bremse bag: 240 mm skive, 1 stempel, floating caliper. Batteri: 12 volt, 8Ah

Solide rør i stål og fine detaljer - her en bagageholder på siden af tanken. Foto: Peter Hald

Lille, men sej

Den nyudviklede motor har et slagvolumen på beskedne 411 kubikcentimeter og yder blot 24,5 hestekræfter. Det er ikke meget, men til gengæld har motoren et godt moment. Den kan sejtrække fra lave omdrejninger og topper med 32 Nm ved 4250 o/m. Hvis man kan undvære vilde accelerationer og høje hastigheder, så er Royal Enfield Himalayan et glimrende transportmiddel både til hverdag og eventyr.

Normalt er de såkaldte adventurebikes nogle megahøje monstrummer, som kræver lange ben og en vis gymnastisk smidighed for at stige på og af. Enfielden derimod har en human sædehøjde på 800 millimeter, og med mine 183 centimeter fandt jeg mig godt tilrette på maskinen. Man sidder oprejst, og motorcyklen er med en vægt på 191 kilo ikke voldsomt tung, og tyngdepunktet er forholdsvis lavt.

På jordveje og i terræn føler man, at man har magt over tingene, fordi fødderne kan nå jorden, og takket være et stort styrudslag kan man ofte dreje sig ud af eventuelle problemer.

Man behøver ikke at være ekspert i offroad-kørsel for at køre på ikke-asfalterede småveje med den brugervenlige Enfield. På et tidspunkt havde jeg forvildet mig ned af en meget stejl grusvej og var lidt betænkelig, da jeg skulle vende om. Men "bjerggeden" tøffede bare op af bakken nærmest i tomgang, og de grove Pirelli-dæk havde godt fat i underlaget.

På snoet landevej går det udmærket, selv om Enfielden ikke er en sportsmaskine, og den klarer almindelige overhalinger af sløve søndagsbilister ganske let. Styringen er fin, og bremserne er udmærkede og har ABS.

Trods den klejne motor kan Royal Enfield Himalayan godt slæbe to personer derudaf. Det går ikke stærkt, men maskinen brokker sig ikke, og den "lange" affjedring gør det ganske komfortabelt at tage på tur med passager og oppakning. Man kan installere Enfields egne alu-sidetasker på "bagsmækken", og foran er der også bagagemulighed med et par solide bøjler ved tanken, hvor man enten kan placere tasker eller ekstra benzindunke.