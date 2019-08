En psykologisk forklaring på fremmedfrygt

I Danmark har vi gennem de seneste årtier oplevet en voksende modvilje mod indvandring fra Mellemøsten. På nuværende tidspunkt drejer det sig omkring ca. 70 procent af befolkningen. Mange spørger sig: "Hvordan er det kommet dertil"? Vi har tidligere set os selv som tolerante, rummelige og imødekommende overfor fremmede og deres kulturer.

Der er mange varierende årsager til dette fænomen, og mennesker angiver forskellige grunde til at indtage en fremmedfjendtlig holdning. Det er et følelsesmæssigt betændt emne, og der indsniger sig let en fordømmende attitude i debatten: Dem, der er kritiske overfor muslimer, anklages for at være umenneskelige og brutale. Men ser man på problemstillingen fra et psykologisk synspunkt, kan der fremkomme et mere nuanceret billede.

Her kan det være nyttigt at kaste et blik på betydningen af spejling, identifikation og genkendelse: Det lille barn kigger på moderen, genkender hende og bliver tryg. Er barnet ked af det, kan det se i moderens ansigt, at hun er bekymret. Smiler barnet, smiler moderen også. Barnet registrerer sine egne følelser i moderens mimik. Barnet spejler sig i sin mor og ser sig selv.

Hermed lægges grunden til, at vi opsøger dem, der ligner os, for når vi gør dette, genkender vi os selv, hvilket aktiverer en basal tryghed, som hidrører fra den tidlige barndom. "Krage søger mage", "lige børn leger bedst" og "sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er" og lignende ordsprog overleverer en sandhed, som generationer gennem tiden har erfaret. Vi udvælger dem, vi kan identificere os med. Vi omgås mennesker, der har værdier, vaner og normer, der minder om vore egne. Vi grupperer os i klubber, enklaver og foreninger, hvor vi kan dyrke det, vi har til fælles. Vi slår os ned blandt dem, vi ligner. Velhavere klumper sig sammen i bestemte bydele, og det samme gælder de mindrebemidlede. Det er en basal egenskab hos os alle, at man i et vist omfang er skeptisk overfor det ukendte. Denne tilbøjelighed skaber fordele, fordi den fremmer tryghed og fællesskab, men medfører ulemper, fordi den ekskluderer de "anderledes", "de fremmede".

Mennesker er tilbøjelige til at kritisere de grupper, de ikke ligner. Mange steder i landet kan man støde på landsbyer eller landsdele, som har haft et anstrengt forhold til naboegnen, som repræsenterer noget uvant og forskelligt. Den ældre generation kan ikke genkende sig selv i de unge, hvis sprog, vaner, musiksmag og tøjstil er fremmedartet og ubegribelig og som dermed ses på med skepsis og mistro. Og på tilsvarende vis rettes mistro imod muslimer, som mange danskere ikke kan se sig selv i. Klædedragten er fremmed, religionen er anderledes, og deres udseende er ikke som vores.

For et halvt århundrede siden var vi et etnisk homogent land. Vi var imod diskrimination og fordømte raceulighed i USA og Sydafrika. Vi var et folkefærd, der gik ind for etnisk ligestilling; men det var en gratis omgang, for på daværende tidspunkt var der ingen fremmede folkeslag af betydning i vort land. Vi var yderst tolerante overfor fremmede på et tidspunkt, hvor vi stort set ingen fremmede havde. Ganske vist kom der mennesker til os fra Ungarn i 1956 og jøder fra Polen i slutningen af 1960'erne, men dels var de få i antal, og dels kom de fra en europæisk kulturkreds, som på mange måder ikke var fjer fra vores egen. Disse fremmede var genkendelige, fordi de havde visse lighedstræk med os selv både kulturelt og udseendemæssigt; og eftersom de var få i antal, kunne vi betragte dem som et spændende indslag i hverdagen, samtidig med at det øgede vores selvforståelse i retning af at være et inkluderende og fordrageligt folkefærd.

Helt anderledes blev det, da der begyndte at komme stor tilstrømning fra Mellemøsten. Dels var de nytilkomne fremmedartede i deres kultur, og dels var de anseelige i antal. Vi har svært ved at spejle os i mennesker fra Mellemøsten, og når de bliver mange nok, er der mennesker, der begynder at føle sig utrygge. Nogle danskere kan ikke genkende deres land og bliver bange og sorgfulde, fordi de føler, at noget betydningsfuldt er gået tabt. Visse danskere bliver forvirrede og usikre, når de oplever store grupper af mennesker med fremmedartet omgangsform, vaner og sprog. Der gives forskellige begrundelser for, at disse fremmede er uønskede, men sjældent hører man, at det kan udspringe af fremmedgjorthed som følge af manglende mulighed for at genkende, spejle og identificere sig med de fremmede fra Mellemøsten. Det fremmedartede opsøges på ferier udenfor landets grænser, hvor det er genstand for inspiration, undren og nysgerrighed. Men omplantes det eksotiske til hjemlige himmelstrøg, bliver det for mange mennesker alt for overvældende, mister sin attraktion og forvandles til det modsatte.

Vort land er i århundreder blevet kaldt "moder Danmark" eller "fædrelandet". Sprogbrugen er den samme, som bruges til at beskrive barndommens verden, der består af far, mor og hjemmet. Glæden ved landet minder om barnets glæde ved hjemmet. På grund af den pludselige tilstrømning af fremmedartede mennesker er der danskere, der ikke kan genkende deres "hjem" (Danmark). Nogle føler sig hjemløse og retter deres vrede mod de fremmede, som får skylden for det, de har mistet. De oplever, at "vores fælles barndomshjem" bliver invaderet og ommøbleret, hvorved tidlige irrationelle barndomsfølelser bliver aktiverede. Moral og etisk fordring om at være rummelig og tolerant bliver suspenderet, fordi stærke mentale kræfter stiller krav om at få "mor" (Danmark) tilbage.

Når den enkelte dansker kommer i nærmere kontakt med den enkelte flygtning fra Mellemøsten og lærer ham at kende, sker det ofte, at fremmedfrygten for en stund forsvinder, fordi den etablerede kontakt skaber en gensidig menneskelig genkendelighed hos begge parter. I sådanne situationer fordamper mistroen, fordi man hver især kan kende sig selv i den anden uanset hudfarve, sprog eller fremmedartede vaner. Så indtræder der en forbrødring og en fornemmelse af, at vi alle er mennesker, der har brug for hinanden. Og jo flere tætte kontakter, der knyttes på tværs af de etniske skel, jo mindre bliver frygten for ikke at kunne identificere sig med mennesker fra Mellemøsten.

Næsten overalt i Europa ser man det beskrevne fænomen udspille sig; og det er stort set altid muslimer fra Mellemøsten, der står for skud. Vi er grundlæggende på vagt overfor det, vi ikke forstår og som vi ikke kan genkende. Hvad enten vi synes om denne egenskab eller ej, må vi leve med den og forholde os til den som en kendsgerning. Vi kan kritisere de forskræmte danskere og deres indvandrerfrygt og holde idealistiske taler om tolerance og multikulturalisme, men i virkelighedens verden er mennesker tilbøjelig til at knytte sig til deres egen gruppe for at søge tryghed og mindske ensomhed og bliver skræmt, hvis "nabolandsbyen" bliver for dominerende. Vi er ikke bedre, end vi er. Det nytter ikke at skamme fremmedfrygtsomme danskere ud og se ned på dem og betragte dem som uoplyste, umenneskelige og brutale. Deres frygt må vi respektere, og det er vigtigt at forstå, hvordan den ofte udspringer af forhold, der har med den tidlige barndom at gøre. Etik og fornuft hører til blandt menneskets mest prisværdige egenskaber, men før vi får set os om, kan vi opleve, at vi er styrede af følelser, der overtrumfer al den moralske politur, som vi almindeligvis er belagt med.