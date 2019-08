En halv million rejser denne sommer: Danskerne er vilde med Airbnb

Ferie: Danskerne har denne sommer toppet brugen af udlejnings- og bookingplatformen Airbnb, siden den blev grundlagt i 2008. Op mod en halv million danskerne har valgt at booke sommerferien igennem Airbnb, og det er rekorden for antallet af danskere, der har valgt en privat udlejningsbolig frem for for eksempel et hotel.

Derudover er det cirka 40 procent af bookingerne, der er foretaget af førstegangsbrugere, som ikke tidligere har booket et værelse, en lejlighed eller et hus gennem Airbnb.

- Danskerne bruger i stigende grad platformen til at opleve deres eget land, og med tanke på at Airbnb-værterne beholder op til 97 procent af lejebeløbet, er der tale om et sundt og bæredygtigt bidrag til dansk turisme, siger Hadi Moussa, general manager for Nordeuropa hos Airbnb i en pressemeddelelse.