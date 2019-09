Inden Jakob Ellemann-Jensen besluttede sig for at gå efter formandsposten i Venstre, satte han sig ned og tog en grundig snak med sin hustru Anne Marie Preisler. De har sammen en søn på et år foruden Jakob Ellemann-Jensens to andre børn fra tidligere ægteskab. Var de klar til et liv som det, den kommende venstrehøvding selv voksede op i med en far, der missede børnefødselsdage og vigtige familieminder.