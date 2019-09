Ellemann er den rette formand - men ingen kender hans politik

Fem pejlemærker for Jakob Ellemann-Jensen

1. Økonomisk ansvarlighed- Venstre skal være et parti, der insisterer på, at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Der er ingen garanti for, at gode tider fortsætter, hvis man ikke bliver ved med at træffe ansvarlige beslutninger. Det vil Venstre altid medvirke til, sagde han.



2. Stram udlændingepolitik, men ...



- Venstre skal føre en stram udlændingepolitik, der passer på Danmark, sagde han, men understregede også klart, at "det ikke kan nytte, at det er for svært at rekruttere velkvalificeret, international arbejdskraft på ordentlige vilkår".



3. Et lyttende parti



- Venstre skal være bedre til at lytte. Helst nedefra og op, i partiet og i samfundet. Vi opdagede klimakrisen for sent, og at alt for mange børn og unge mistrives. Det skal vi gøre bedre, sagde han.



4. Et grønt parti



- Jeg ved, at den borgerlige tendens fra tid til anden kan være at grine lidt af veganerne, men der er en stor, vanskelig og vigtig opgave i at finde de ægte grønne, liberale svar, sagde han om klimaudfordringen.



5. Et optimistisk parti



- Vi skal have en bred og glad borgerlighed, der ikke bliver vrissende eller vrængende. Vi skal være et parti, der tror på, at den sidste gode idé ikke er tænkt endnu, som ikke vågner i frygt for, hvad dagen bringer, og som ikke siger nej til det, der er nyt, bare fordi, sagde han.