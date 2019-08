Ellemann: Tingene er sat på plads

Der har været behov for at slå fast, hvem der bestemmer i Venstre. Det fortæller politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen til avisen Danmark.

- Det er klart, at der være tumult i Venstre. Det har vi haft brug for at tale igennem. Vi har nu fået præciseret, hvordan ledelsen er strikket sammen. Ikke at der er sket nogle ændringer, men der har været brug for en præcisering, siger politisk ordfører i Venstre, Jakob Ellemann-Jensen til avisen Danmark

- Hvorfor har der været brug for det?

- Fordi der har været en diskussion om, hvem der må sige hvad og hvornår, og fordi vi har haft myter om, hvad der lå i konstruktionen om formandskabet.

- Når man læser notatet, virker det til, at I river formandskabet over og vender tilbage til normalen fra før formandsopgøret i 2014?

- Notatet indebærer ikke nogen ændringer af Venstres struktur.

- Men er formandskabet stadig eksisterende?

- Jeg tror, alle der hører det ord, lægger noget forskelligt i det, så det skal jeg ikke kloge mig på. Vi har en formand, og vi har en næstformand. Jeg har fuld tillid til, at de finder ud af det sammen.

- Siger det ikke noget om, hvor galt det står til i Venstre, når man er nødt til at lave noget, der minder om en kontrakt, der fastslår, hvem der har ledelsen?

- Det skal ikke ses som en kontrakt, men mere som præcisering af ledelsesstrukturen, så alle kan forstå det.

- Så selv Kristian Jensen kan forstå det?

- Jeg tror godt, vi selv forstår det, men nu bidrager vi til den bredere folkeoplysning.

- Er dokumentet udtryk for, at Kristian Jensen er blevet sat på plads?

- Jeg mener ikke, at nogen er blevet sat på plads, men tingene er blevet sat på plads. Det er mere konstruktivt.

- Men med dokumentet mejsler I vel i granit, at Kristian Jensen overskred sit mandat, da han undsagde Lars Løkke Rasmussen i et interview i Berlingske?

- Det svarede Kristian jo selv på på sommergruppemødet.