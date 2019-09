Ellemann: Jeg er ikke valgt på et politisk mandat

I denne weekend bliver Jakob Ellemann-Jensen efter alt at dømme valgt til formand for Venstre. Selv erkender han i et interview med avisen Danmarks politiske redaktør Thomas Funding, at han ikke er valgt på sin politiske linje, men mere på ønsket om fred. Dog kommer han i interviewet snublende nær at sige, at det var en fejl, at Venstre gik til valg på at lukke regionerne, og så er regeringens målsætning om en reduktion af drivhusgasser med 70 procent i følge ham udtryk for en gadekærsmentalitet.