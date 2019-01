Ekstrabevilling: Penge på vej til sjældne sygdomme

34 millioner ekstra kroner er på vej til behandlingen af patienter med sjældne sygdomme. Pengene er et skridt i den rigtige retning, da Danmark ligger under de europæiske behandlingsstandarder, lyder reaktionen fra foreningen for patienter med cystisk fibrose.

Sjældne sygdomme: Behandlingen skal forbedres for patienter med sjældne sygdomme, og det sker her og nu med en bevilling på ekstra 34 millioner kroner til patientgrupper med sjældne sygdomme, oplyser Sundhedsministeriet til avisen Danmark. Pengene er en del af de fire gange 100 millioner kroner, som på Dansk Folkepartis forslag blev vedtaget i forbindelse med finansloven for 2018, og som skal bruges på en række sundhedsområder med behov for en særlig indsats. De 34 millioner kroner, der fordeles på årene frem til 2021, skal ifølge sundhedsminister Ellen trane Nørby (V) bruges til at skabe bedre kontakt mellem de dele af sundhedsvæsenet, der har ansvaret for behandlingen af disse patienter. - Vi har brug for mere sammenhæng, så det kan blive nemmere at leve med en sjælden sygdom, lyder hendes begrundelse for bevillingen.

Sådan fordeles pengene Behandlingen af sjældne sygdomme tilføres 34 millioner kroner:Centrene for sjældne sygdomme på Rigshospitalet og Aarhus Universitet får 18,4 millioner kroner. Hospitalerne skal udvikle nye behandlingsforløb, samarbejdsformer, støtteforanstaltninger og nye videns- og formidlingsfunktioner. De skal også udbrede viden om sjældne sygdomme på det kommunale område.



Sundhedsstyrelse er bevilget 1,2 millioner kroner til udarbejdelse af udviklingsprogram og deltagelse i internnationale patientsamarbejder.



Patientforeningen Sjældne Diagnoser får tilført 4 millioner kroner til arbejde med bl.a. patientuddannelse og 1,4 millioner kroner i direkte foreningsstøtte.



Sygdommen cystisk fibrose får bevilget 7,4 millioner kroner, hovedparten til behandlingsforbedringer på de to CF centre på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital.

800 sygdomme Betegnelsen "sjældne sygdomme" omfatter ifølge sundhedsstyrelsen "en række typisk medfødte, arvelige kroniske, komplekse og alvorlige sygdomme og tilstande, hvor diagnostik, behandling og rehabilitering kræver en særlig viden, ekspertise og sagkundskab." Op mod 50.000 patienter vurderes i Danmark til at lide af en af disse sjældne sygdomme, som der findes 800 af. Der er ofte tale om lidelser, der omfatter stofskiftet og organerne. Det gælder bl. a. cystisk fibrose, som er en cellesygdom i lunger, bugspytkirtel og svedkirtler med luftvejsproblemer og diarre som følge. Netop denne sygdom er nævnt i bevillingen af de 34 milioner kroner. De 7,4 millioner kroner skal således bruges specifikt til forbedring af behandlingen af patienter med cystisk fibrose.

Under europæisk standard Hovedparten af pengene til cystisk fobrose er målrettet det tværfaglige arbejde på CF-centrene på Rigshospitalet og på Aarhus Universitetshospital. Og det er der også behov for, mener direktør i Cystisk Fibrose Foreningen Helle Ousted. - Vi har længe slået til lyd for, at der er brug for mere tværfaglig behandling. Den har de senere år lidt under besparelser på begge centre for cystisk fibrose. Danmark har længe ligget under de standarder, der anbefales i det europæiske behandlingssystem ECSF, det vil sige, hvor mange psykologer, læger, sygeplejersker, diætister og fysioterapeuter der bør være i forhold til antallet af patienter, siger hun. - Om man med den nye bevilling rammer det rigtige, kan jeg ikke vurdere, da oplysningen er helt ny for mig, og jeg derfor ikke ved, hvordan pengene præcist tænkes brugt. Men det er glædeligt, hvis der sker noget, der giver plads til flere fagpersoner, siger Helle Ousted.