En retssag ville sandsynligvis bringe skrivelser frem fra Falck, som ville bidrage yderligere til mistilliden til selskabet. Blandt andet derfor er det både bekvemt og nødvendigt for Falck, at Bios-sagen endte med et forlig. Det vurderer Per Nikolaj Bukh, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.