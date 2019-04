Ekspert: Ungarn & Co. ødelægger EU

Når Danmark og resten af Europa går til valgurnerne for at sammensætte Europa-Parlamentet for de næste fem år, er der noget langt mere alvorligt for de kommende parlamentarikere at forholde sig til end det, der tidligere har sat dagsordenen. EU's grundprincipper og det demokratiske fundament - og dermed unionens fremtid - er under angreb.

Det mener lederen af Center for Europæisk Politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, professor Marlene Wind.

- Flere øst- og centraleuropæiske, især Ungarn og i stort omfang også Polen og Rumænien, har tilsidesat hele EU's værdigrundlag, som bygger på demokrati, retsstatsprincipper, menneskerettigheder, uafhængige domstole og en fri presse. Det er nogle meget grundlæggende principper for hele den europæiske fælleskabstanke, men dem mener især Ungarn ikke, at man behøver at leve op til, selv om de var hele forudsætningen for disse landes optagelse i EU, siger Marlene Wind. Det sætter efter hendes mening hele EU's funktionsduelighed under pres.

- Hvis et indre marked skal fungere, skal man være sikker på at blive behandlet lige og ordentligt, og hvis man kommer i konflikt med loven, skal man kunne være sikker på, at det er uafhængige dommere, der behandler sagen. Det er det ikke længere, når man beklæder dommersæderne med politiske venner, fjerner den frie presse, forfølger interesseorganisationer og presser universiteter ud af landet.

Disse tilstande er for EU et langt større problem end politiske uenigheder om, hvordan man skal håndtere brexit, migranter og klimaforandringer, mener hun.

- Det store grundlæggende spørgsmål, de øvrige EU-lande står tilbage med, er, om man kan udveksle varer og have samkvem med den slags lande, være i en union med dem, og hvad man i det hele taget stiller op, når de på den måde åbenlyst afsværger det fælles værdigrundlag, siger Marlene Wind.