Ekspert: Danskerne vil tage imod GMO, hvis det har den rette nytte

En større udbredelse af genmodificerede produkter kan være på vej til Danmark, efter Det Etiske Råd har ændret holdning og ser mere positivt på nye GMO-plantesorter. Jesper Lassen, professor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, forklarer her, hvordan danskerne opfatter GMO.

Jesper Lassen, du har forsket i danskernes holdning til GMO? Kan du sige noget generelt om den? - Ja det kan jeg. Der er flere ting, som er vigtige for folks stillingtagen. Det første handler om risiko, og her taler vi især om de langsigtede risici, hvor folk stiller spørgsmålstegn ved, om eksperterne overhovedet ved, hvilke risici de skal lede efter. Folk er her og nu som sådan ikke bange for GMO, blandt andet fordi de har tillid til, at det, myndighederne godkender, på kort sigt er sikkert i forhold til miljø og sundhed.

Det er særligt klimaudfordringer, der kan give et åbent vindue for GM-fødevarer, men det forudsætter, at forskere og virksomheder er i stand til at dokumentere, at de produkter, de udvikler og markedsfører, udleder mindre CO2.

Det skal du vide om GMO 1 Hvad er GMO?En genmodificeret organisme (GMO) er en organisme, der har fået ændret sine gener ved genmodificering. Planter, dyr og mikroorganismer betegnes generelt som organismer.Ved hjælp af genmodificering kan man flytte et gen fra én organisme til en anden, for eksempel fra en bakterie til en plante, så planten får nye egenskaber, som den ikke har naturligt.2 Dyrkes ikke i DanmarkDer foregår ikke kommerciel dyrkning af genmodificerede afgrøder i Danmark. I EU er der p.t. kun en enkelt GM-afgrøde i kommerciel dyrkning, det er en insektresistent GM-majs. Den dyrkes især i Spanien. GMO'er har derimod været dyrket i stor udstrækning i andre dele af verden siden 1996, heriblandt i USA.3 GMO i dyrenes foderDanske landmænd importerer GMO-sojabønner som foder til ikke-økologiske grise, kyllinger og køer. GMO'en kommer primært fra Argentina.



Jesper Lassen, professor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, forklarer her, hvordan danskerne opfatter GMO. Foto: KU

Og hvad med selve nytteværdien af GMO? - Ja, netop fordi GMO'er er kontroversielle, har folk et krav om, at de skal have den rette nytte, og det betyder, at de skal være samfundsmæssigt nyttige. Anvendelser af GMO skal altså bidrage til at løse samfundsmæssige problemer, for eksempel inden for miljø og sundhed eller sult og hungersnød. I det øjeblik, man kan pege på den form for nytte, så er folk også villigere til at acceptere større risici. Problemet er, at mange af de GM-fødevarer, vi har set nu, er faldet i en eller kategori, hvor det mest handler om økonomisk nytte, og hvor det er svært for folk at se den samfundsmæssige nytte. Det har været pesticidresistente planter, som mest handler om landmandens økonomi, og hvor man oven i købet får et ulykkeligt ægteskab mellem genteknologi, som er kontroversielt, og pesticider, som folk er skeptiske over for. Så vil folk spørge, hvorfor skal vi have det, når vi har økologi.

Hvordan spiller den moralske vurdering ind hos folk? - Hvis en anvendelse af GMO anses for moralsk problematisk, vil folk sige nej tak. I forhold til GM-planter vil den moralske bekymring i høj grad handle om, hvorvidt det opfattes som unaturligt. Der er imidlertid mange måder, GM-fødevarer kan være unaturlige på, for eksempel i forhold til produktets historie, hvor det handler om graden af menneskelig indgriben - her vil anvendelsen af avanceret teknologi, som de nye CRISPR-teknikker, i sig selv gøre produkter meget unaturlige. - En anden måde at forstå unaturlighed på er spørgsmålet, om man blander ting sammen, der ikke forbindes med hinanden. Her er en plante, der har fået indsat gener fra et menneske, unaturlig, fordi planter og mennesker tilhører hver sin verden og ikke skal blandes sammen. Her vil en plante, der ved hjælp af en såkaldt CRISPR-saks har fået indsat et gen fra en nært beslægtet plante, ikke blive opfattet som særlig unaturlig; hvorimod en plante, der med samme teknik har fået indsat et gen fra et menneske eller en fisk, vil blive opfattet som unaturlig.

Stemmer holdningen blandt politikerne på Christiansborg overens med befolkningen? - Når det handler om risiko og nytte, er der god overensstemmelse mellem de aspekter, politikerne diskuterer, og befolkningens bekymringer. Når det handler om de etiske bekymringer - og her særligt spørgsmålet om naturlighed - er der slående forskel. Politikerne siger, at etik er en relevant diskussion, men når det kommer til stykket, altså i den konkrete folketingsdebat, har de meget svært ved denne diskussion. Jeg har gennemgået en række folketingsdebatter, og der bliver spørgsmålet om etik altid sparket til hjørne. - Politikerne tager diskussionerne om risiko og nytte alvorligt, og i deres diskussion afspejler de den måde, som befolkningens bekymring er, men når det kommer til de etiske aspekter som naturlighed, er argumentet typisk, at det må vi snakke om på et andet tidspunkt. Det afspejler formodentlig, at det ikke er nogen særlig nem diskussion - men hvis man skulle ønske sig noget, skulle det dog være, at politikerne på et eller andet plan forholdt sig til spørgsmål om naturlighed, som vi ved, er meget vigtigt for folk. Ellers er der en risiko for, at konflikten blusser op igen.

Hvordan ser du GMO i Danmark, har det en fremtid? - Jeg tror, der aktuelt er en åbning for GM-fødevarer og dermed en mulighed for dem, der gerne vil udvikle og producere ved hjælp af disse teknologier. Men det forudsætter, at de er i stand til at demonstrere, at der er tale om anvendelser med samfundsmæssig nytte. Det er særligt klimaudfordringer, der kan give et åbent vindue for GM-fødevarer, men det forudsætter, at forskere og virksomheder er i stand til at dokumentere, at de produkter, de udvikler og markedsfører, udleder mindre CO2.