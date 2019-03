Efter uheld på Vejlefjordbroen: 52-årig bilist er ikke længere i kritisk tilstand

Efter påkørslen kom en lægehelikopter til stedet, og lægen her vurderede, at manden var kommet kritisk til skade og skulle flyves til Odense Universitetshospital.

Kvælstof på vejen

Fredag omkring klokken 14 var der ryddet helt op på Vejlefjordbroen og alle spor var igen farbare.

Vagtchef Jørn Lindhardt fortæller, at det sojaprodukt, som endte på kørebanen, indeholdt kvælstof, og derfor var det vigtigt at få det hele fejet op.

- Det ville ikke have været så godt at få i vandet, siger han, men kan ikke komme nærmere ind på, hvad for et produkt, der præcis var tale om.