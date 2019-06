Efter katastrofevalg: Vanopslagh vil slå koldt vand i blodet

- Jeg tror, at jeg får et okay valg, men der er ingen tvivl om, at vi stod i en uforudsigelig situation, siger Alex Vanopslagh.

- Jeg kommer ikke til at indtage Christiansborg med store armbevægelser. Vi er nødt til at slå koldt vand i blodet og lade gravøllene sænke sig, siger han.

Henrik Dahl peger desuden på, at Alex Vanopslagh kunne være en mulig formand for Liberal Alliance, hvis Anders Samuelsen skulle træde tilbage. Dahl mener nemlig ikke, at den nuværende ledelse har gjort det godt nok, da partiet har tabt tre valg i træk. Det er dog ikke noget, som Vanopslagh har taget stilling til endnu.

Nyt borgerligt projekt

Liberal Alliances tilbagegang har fået folketingsmedlem Henrik Dahl til at angribe Anders Samuelsen. Han mener, at partiet har været gennemsyret af nepotisme, der blandt andet er kommet til udtryk ved, at Thyra Frank har været minister.

- Vælgerne er jo ikke dumme. Det er jo til grin, at det skal være på den måde. Altså kejser Nero udnævner sin hest til senator ikke, det er selvfølgelig lidt mere skørt, men det er jo sådan noget på linje med det, vi snakker om, siger Henrik Dahl til DR Nyheder.

Det er dog ikke noget, som Alex Vanopslagh er enig i. Han mener derimod, at partiet har glemt sig selv, og at det borgerlige Danmark har mistet sig selv.

- Vi har fået et katastrofevalg, men det har hele den borgerlige blok. Vi har altså en Lars Løkke, som har kastet sig selv i armene på Socialdemokratiet og Radikale Venstre, siger Alex Vanopslagh.

Han peger desuden på, at Liberal Alliance er nødt til at genfinde sig selv, hvis partiet skal have succes om fire år.

- Vi er nødt til at finde tilbage til vores fortælling, hvor man sætter borgerne før systemet, siger han.

Selvom Liberal Alliance kommer til at opleve en decimeret folketingsgruppe nu, så er Vanopslagh dog fortrøstningsfuld for, at det kan lykkes at genrejse partiet.

- Vi kan se, at SF fik et rigtigt dårligt valg for fire år siden, hvor de onsdag fik et rigtigt fint valg, så det kan uden tvivl lade sig gøre.