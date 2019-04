Efter dødsulykke i Københavns Havn: Nu har politiet fået sin første båd

Det godt ni meter lange fartøj er konstrueret specielt til indsats i Københavns Havn. 500 heste på hækken giver en topfart på over 50 knob. Søsiden med til testsejlads i Svendborgsund.

Den kan speede over vandet for udrykning og blå blink - og fartviseren falder ikke til ro ved de 90 km/t. Teit Kjeldersgaard fra Svendborg Yachtværft er stolt over sin seneste nybygning: Danmarks første fartøj konstrueret specielt til brug for politimæssig indsats til søs. Svendborg-værftets kunde er Københavns Politi. Bl. a. på baggrund af dødsulykken for to år siden, da to unge kvinder blev påsejlet og dræbt af en vandscooter i høj fart, har politiet ønsket at forstærke indsatsen i Københavns Havn. Det er den indsats, det nybyggede fartøj fra Svendborg skal bidrage til. Hidtil har politiet klaret sig med et såkaldt RIB-fartøj - en gummibåd - eller det har lånt fartøjer fra bl. a. Marinehjemmeværnet. Ingen af delene har vist sig i praksis at være optimale til politiets behov. Sammenlignet med nabolande er det usædvanligt, at dansk politi ikke har haft rådighed over søgående materiel bygget specielt til politimæssig indsats. Både større og mindre politi-fartøjer er velkendte i farvandene omkring fx Norge, Tyskland og Sverige.

Fakta Det nye udryknings- og indsatsfartøj til Københavns Politi er konstrueret og udviklet i et tæt samarbejde mellem Teit Kjeldersgaard fra Svendborg Yachtværft og Københavns Politi.Fartøjets skrog er af aluminium og på begge sider afsluttet med lønning/fender af kraftigt, specialfremstillet kunststof.



Fartøjets mål: Længde 9,2 meter. Bredde 3,3 meter. Vægt incl. fyldt brændstoftank 2800 kg.



Fartøjet leveres med en transport-trailer med en egenvægt på 700 kg.



Plads om bord: Otte styk Ullman Compact Jockey Seats på dækket og to styk ved styrepult. Pris pr. sæde ca. 26.000 kr. Sæderne er konstrueret til stående stilling. Diverse bokse til grej.



Styrepult: Veludrustet med moderne, til politi-formål relevant maritim elektronik, bl. a. radar, AIS, GPS, ekkolod, søkort og VHF.



Udrykningshorn og blå blink monteret på bøjle over agterdæk.



Maskineri: To styk otte-cylindrede 4,6 liters 250 hk Mercury Verado firetakts-udenbordsmotorer.



Topfart: Minimum 50 knob, godt 90 km/t. Ved halv maskinkraft kan der sejles 35 knob.



Brændstofforbrug: Ved topfart ca. 90 liter benzin i timen. Tankkapacitet 280 liter. sosn

Derfor Svendborg Når Københavns Politi har valgt Svendborg Yachtværft til levering af Danmarks første special-konstruerede politibåd, har det baggrund i værftets erfaring med bygning af mindre alu-fartøjer til bl. a. Beredskabsstyrelsen. - Politiet har været på prøvesejladser og har derefter skitseret deres specielle behov og ønsker, fortæller Teit Kjeldersgaard, som har tegnet det nye fartøj i tæt dialog med Københavns Politi. Teit Kjeldersgaard oplyser, at der i en kontrakt er beskrevet en slags lejeaftale med politiet. Aftalen indebærer, at Københavns Politi foreløbig har rådighed over det nye fartøj i et år. Derefter har politiet mulighed for at købe båden eller at forlænge lejeaftalen. Byggeprisen er på omkring halvanden million kroner inklusiv de 500 heste agterude.

Prøvesejlads på Sundet Få dage før politiet overtog fartøjet, blev Søsiden inviteret om bord i forbindelse med en prøvesejlads fra Rantzausminde til Vindeby. Det langsliggende fartøj bordes fra broen ved at betræde den brede, skridsikre fender- og lønning. Under det meste af listen er der fastgjort et gribetov, som en evt. overbordfalden kan gribe i. - Nu kommer der fremmedord, som du måske skal hjem og google, siger Teit Kjeldersgaard og oplyser, at fender/lønningen er fremstillet af polyuretan betrukket med - som han siger - skind af elastomer polyuretan. Så ved vi det.

- Alu er fantastisk Vel om bord er Søsiden ikke i tvivl om, at Svendborg Yachtværfts speciale er fartøjer i aluminium. Skrog, dæk og styrepult er bygget af det lette, stærke metal. I stævnen er der synligt forstærket med spante-lignende profiler - også af aluminium. - Alu er et fantastisk materiale. Var båden af glasfiber, skulle der først laves en støbeform. Og en gummibåd kan punktere. Alu kan du forme præcis som du vil, og det holder, lyder det fra reklamerende fra Teit Kjeldersgaard.

Skåret med vandstråler Fartøjets alu-dele er efter Teit Kjeldersgaards tegninger skåret ud på virksomheden N. H. Stål WaterCut i Vester Skerninge: - Det er meget avanceret. De bruger vandstråler til skæring, forklarer Teit Kjeldersgaard. Han lægger i øvrigt vægt på så vidt muligt at bruge sydfynske underleverandører. I samme forbindelse nævner han, at de to muskuløse udenbords-motorer er leveret af Svendborgsund Marine Service.

Som at sidde på en hest Mest iøjnefaldende på det godt ni meter lange politi-fartøj er fordækkets to rækker af sæder. Eller rettere stå-sæder. Når betjentene skal sejle, kan de på hesteryg-vis skræve over sæderne, der også er udstyret med ryglæn og håndgreb. De såkaldte jockey-sæders fundament er vandtætte bokse til grej - fx nødhjælpskasse og ildslukkere.

Krog til slæb Det nye politi-fartøj manøvreres fra en veludrustet styrepult placeret foran to jockey-sæder. På pulten er bl. a. monteret en multiskærm med tredimensionelt ekkolod, radar samt søkort. Bag styrepulten er rejst en dobbelt-bøjle, der bærer udrykningshorn, blå blink, radar, antenner og lys. Mellem de to motorer agterude får vi øje på en krog monteret på en stander. Denne karabin-krog kan komme i anvendelse til mindre slæbeopgaver.

Smart klap i siden Midt i bagbord side kan et afsnit af lønningen/fenderen klappes ud og ned i vandet. På klappen er monteret trin, der kan lette adgangen til fartøjet direkte fra vandet - fx i en redningssituation. - Den slags finesser kan vi lave i aluminium. Det går ikke i en gummibåd, siger Teit Kjeldersgaard. Fra den gummibelagte dørk og op til dækket omkring stævnen sker entre via alu-trin. Ved stævnen fungerer et centreret gelænder til håndgreb for en eller betjente.-

Laver ikke bølger Teit Kjeldersgaard vurderer fartøjets sejlegenskaber som gode, hvilket også bekræftes af prøvesejladsen i Svendborgsund: - Den skal trimme neutralt, både når den ligger stille som arbejdsbåd, og når den sejler. Og så skal den kunne sejle rundt i havnen uden at lave bølger, siger Teit Kjeldersgaard. Efter prøvesejladser i Svendborgsund hentede politiets mandskab det nye fartøj i Svendborg forleden og sejlede det til København.

Foto: Soeren Stidsholt Nielsen Politiet hentede den nye båd i Svendborg i torsdags og sejlede de omkring 130 sømil til København med en gennemsnitsfart på 31 knob. Det svarer til halv kraft eller ca. 3000 omdrejninger i minuttet, oplyser Teit Kjeldersgaard. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

