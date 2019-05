Leder af partiet Stram Kurs Rasmus Paludan har sendt følgende genmæle til et interview med Bertel Haarder (V) om Stram Kurs og Paludan bragt her og i avisen Danmark mandag 13. maj 2019.

"Dommen vedr. straffelovens § 266b er anket og har dermed ikke retskraft. Jeg bærer ikke rundt på noget som helst polititilhold mod at kontakte nogen som helst. Jeg har aldrig sagt, at fremmede er ynkelige uslinge, hvis død kan være nødvendig og lovlig. Stram Kurs' politik er, at grundloven ubetinget skal overholdes."

Avisen Danmark tilføjer:

Rasmus Paludan blev 5. april i år dømt skyldig for at have overtrådt straffelovens paragraf 266b, der handler om, at man ikke må true eller forhåne personer på baggrund af deres race, hudfarve, tro eller seksuelle orientering. Han fik 14 dages betinget fængsel. Dommen er anket til landsretten, hvilket formelt betyder, at han først er dømt, hvis landsretten stadfæster byrettens afgørelse.

Rasmus Paludan fik ifølge Berlingske i 2013 et tilhold mod en anden mand på grund af forfølgelse og chikane. Et tilhold kan højst udstedes fem år ad gangen og vil derfor være udløbet i dag.

I november 2016 sagde Rasmus Paludan i en tale i Nyhavn, København, hvor han advarer mod borgerkrig i fremtiden mellem danskere og fremmede i landet: "De er ynkelige uslinge, hvis død på det tidspunkt vil være både nødvendig og lovlig." Talen kan ses på Youtube.

