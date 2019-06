Efter 18 år med en stram kurs er det måske blevet alt-ved-det-gamle i dansk politik

På kant: Så blev valgkampen endelig fløjtet af; klimatosserne vandt over burkatosserne, og en ny regeringsdannelse kan tage fat, selvom forhandlingerne ikke ser enkle ud.

Et billede fra valgaftenen står tilbage på nethinden som billedet på resultatet, nemlig de to koryfæer i dansk politik, Bertel Haarder og Mogens Lykketoft iført henholdsvis lyseblå og lyserød skjorte. Tilsammen har de lyseblå og lyserøde flertal i Folketinget, og det tegner et billede af, at danskerne har valgt trygheden i det kendte til i en tid med store forandringer.

Uanset om man er for eller imod Lars Løkke, må man lade ham, at han kæmper for magten til det sidste, når han som afvist bejler endnu engang frier til Frederiksen og ovenikøbet foreslår sig selv som statsminister i en regering hen over midten.

Løkke meldte fra valgkampens start ud, at han ikke ville kunne lave politik med Stram Kurs eller Nye Borgerlige. Men frieriet og det lidt alfaderlige råd til Frederiksen om at lade være med at arbejde sammen med yderfløjen, klinger alligevel lidt hult - al den stund, at dansk politik med få års undtagelse har været regeret efter DF's pibe siden 2001.

Men mange ugers politisk debat har ikke blot tjent til, at vælgerne skulle beslutte, hvor de ville sætte deres kryds; den har også tvunget politikerne til at sætte en streg i sandet til højre. Nok er måske omsider nok? Også for Venstre.

Et flertal ønsker en anden dagsorden; det er måske alligevel ikke hele Danmarks Radios publikum det er galt med..

Eller som Margrethe Vestager udtrykte det på valgaftenen: "Det er jo sådan, vi danskere i virkeligheden er."