Dybt berørt af togulykke: DSB-medarbejdere kan stadig ikke arbejde

Togpersonalet på det forulykkede tog får psykologhjælp og er fritaget for arbejde på ubestemt tid.

- De er i kontakt med psykologer, som hjælper dem igennem den her hændelse. De har også ønsket en fælles debriefing. Den har vi gennemført i fredags, forklarer underdirektøren til DR Nyheder.

Selvom der er gået seks dage, så har alle tre medarbejdere stadig brug for hjælp til deres tanker.

Men i situationen kunne DSB ikke få hjælpen ud til sine medarbejderne, fordi ulykken skete ude på broen. Det kørende togpersonale fik derfor først hjælp i Fredericia, hvor psykologer stod klar til at tage imod dem på et krisecenter.

DSB sendte beredskabet ud til ulykken med det samme - for kriseplanen var klar og gennemøvet.

Med på toget var 131 passagerer og tre medarbejdere fra DSB. Personalet slap for fysiske kvæstelser, men de er meget berørte af oplevelsen psykisk.

Tilbud om krisehjælp til alle

Ledelsen i DSB er i daglig kontakt med medarbejderne, men ved endnu ikke, hvornår de er klar til at arbejde igen.

- De er fritaget fra deres arbejde, så længe vi - sammen med dem - vurderer, at det er nødvendigt, forklarer hun til DR Nyheder.

På grund af efterforskningen og beskyttelse af medarbejderne, kan DSB ikke oplyse, hvor personalet befandt sig i toget, da toget blev ramt. DSB vil nu undersøge deres procedure for, om noget skal ændres i deres kriseberedskab i fremtiden.

Psykiatrien i Region Syddanmark tilbød i sidste uge krisehjælp til alle, der måtte ønske det. Personalet har haft 27 fysiske samtaler og 29 telefonsamtaler.

Og det har været godt givet ud, mener Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør.

- Vi tror, at det har været et fint supplement til dem, som først senere opdagede, at de måske havde nogle udfordringer i forhold til det, de har oplevet, siger Ole Ryttov og fortsætter:

- Og ikke mindst, at der var pårørende til nogle af de dræbte, der også har haft mulighed for at henvende sig og få den nødvendige hjælp.

