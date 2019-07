Skovkørsel: Der rejser sig flere spørgsmål, når man læser chefredaktør Peter Rasmussens tanker fra Den røde stol 7. juli, hvor han harcelerer over mountainbikeryttere i spraglet stramt tøj, som jeg ser som et forsøg på at skabe splid mellem dem, som bevæger sig i naturen.

Er der rigtige og forkerte måder at være i skoven på?

Kan man have det forkerte tøj på i naturen? - og hvem skal i så fald være smagsdommer?

Er det bedre at være alene og stille end i flok og snakkende?

Har nogen mere ret til naturen end andre? - eller er der plads til os alle? Er det f.eks. mere irriterende at møde en larmende hund med sin ejer i snor, end en flok glade og sprudlende børn på udflugt med børnehaven, eller en cyklist på sin mountainbike?

I stedet for at fordømme andres valg af aktivitet og udseende, så burde vi i stedet acceptere og respektere, at vi er forskellige, både i vores valg af beklædning og valg af måde at være i naturen på.

Det vigtigste må være, at den enkelte finder glæde ved den aktivitet de har valgt, men samtidig har forståelsen for at andre kan have valgt en anden. Hvis alle viser hensyn, er der mere end rigelig plads til os alle - også uden vi nødvendigvis isolerer os sammen med dem, der bruger naturen på samme måde som os selv.

Jeg vil opfordre til at fortælle den positive historie frem for den negative, være rummelige og hilse pænt på hinanden når man mødes i naturen.

Uanset om jeg går eller kører på mountainbike i skoven, glædes jeg ved at møde andre - om det er børn, unge, ældre eller en enkelt introvert chefredaktør - er helt ligegyldigt. Bare det, at de har rejst sig fra sofaen for at få noget frisk luft, bevægelse og motion, der kan bidrage til deres livsglæde og sundhed, der i den sidste ende kan lette trykket på sundhedssektoren til gavn for samfundsøkonomien.

Det kan godt være, at man er blevet lidt for tung, og at løbetøjet eller cykelbukserne sidder lidt stramt, men vi skal hylde dem, som dog gør en aktiv indsats for at øge egen sundhed. At der så samtidig er et socialt islæt med hyggesnak og tilråb, er måske netop det, der giver det sammenhold, der gør at man møder op 'næste tirsdag' og holder fast i de gode vaner.

Jeg møder kun meget sjældent sure og negative personer i skoven, så jeg tror og håber, at den modstand, der også i Peter Rasmussens klumme rettes mod mountainbikeryttere, er skabt af relativt få personer og baseret på få uheldige episoder, der genfortælles i det uendelige og krydres efter behag med egen holdning til folk, der er forskellig fra en selv.

Selv om Peter Rasmussen på det dybeste tager afstand fra selvtægt og forsøg på at skade mountainbikeryttere, så puster han alligevel til ilden ved at ytre sin negative holdninger på så centralt en plads i dagspressen som ingen andre kan få adgang til.