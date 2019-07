Du ser kuppelteltet i din broders øje - men ikke campingvognen i dit eget

På kant: Der er kommet et argument i den folkelige og offentlige debat, som er lige så forkert, som det tilsyneladende er smitsomt. Det er særligt personer lidt oppe i årene, som har fået øje på, at de unge sviner på festivalerne, og nu bruger det som det vigtigste argument mod klimavenlig forandring. De farverige billeder af de forladte campingområder er blevet et stærkt og uigendriveligt bevis på, at de unge ikke evner, orker og gider at feje for egen dør. Og her er argumentet: Hvis de unge klimatosser ikke vil gøre noget, hvorfor skulle vi andre så overhovedet tage deres vrøvl alvorligt, endsige ændre vores adfærd?

Men kære hr. og fru Hakkebøf: Festivaldeltagerne sviner ikke mere end alle andre danskere. Den eneste forskel er, at det er synligt. I almindelige byer har vi afhentning af affald, genbrugspladser, skure og lofter, hvor vi kan gemme sporene efter vores forbrug.

Roskildefestivalen er én by på størrelse med Esbjerg uden en egentlig infrastruktur. Det er derfor ikke rigtig praktisk muligt at rydde op. (Og øvrigt er der faktisk ca 30.000 deltagere, der bor i områder, der efterlades fuldstændig opryddet.)

Billederne af de efterladte festivalpladser er derfor ikke et "bevis" på, at de unge ikke gider, og at ingen derfor bør gøre noget. Billederne viser, hvor meget vi alle sammen sviner hver evig eneste uge, og hvis ret skal være ret, så sviner bedsteborgernes husholdninger nok noget mere end de minimalistiske festivalgængere, der mest lever af fællesskab og kildevand (måske tilsat vodka).

Du ser kuppelteltet i din broders øje, men du ser ikke campingvognen i din egen sjæl.