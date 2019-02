Dramatik ved demonstration i Aarhus: Betjent ramt i maven af voldsomt fyrværkeri

Hård straf kan vente

Østjyllands Politi har indledt en efterforskning for at finde gerningsmanden bag et angreb med kraftigt fyrværkeri på en demonstration i Tilst.Ved angrebet kom en politibetjent lettere til skade. Efterforskningen tager udgangspunkt i paragraf 252 i Straffelovens Kapitel 25.



Paragraf 252 siger: Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.