Donald spillede sit Trump-kort: Sådan taler man ikke til mig - og da slet ikke, når man er en 'nasty woman'

Debat: Det første, vi hørte om, at han ville købe Grønland, var et anonymt læk fra et internt møde. Det stod uklart, om han havde sagt det i alvor eller som en henkastet bemærkning.

Men det gav os medieføde til en hel dag: hvad mente kommentatorerne, grønlænderne, politikerne?

På det tidspunkt tænkte jeg - og fik det også sagt i panelet på News og Co - at det var meget at gøre ud af noget, Trump umuligt kunne mene seriøst og som i hvert fald aldrig ville ske. Og at det mest af alt udsprang af, at vores egoer har det med at eksplodere, når verdens store spillere mener noget om lille Danmark. Det er altid breaking-materiale. Jeg blev klogere.

For Trump bekræftede sin plan: Jo, han ville købe Grønland. Så nu var der god grund til at tage endnu en runde. Mette Frederiksen havde det ligesom alle os andre: Det er en absurd diskussion. Ingen tog notits af hendes formulering.

Ikke før Trump spillede sin trumf: Med sådan en "nasty" opførsel fra statsministerens side ville han ikke besøge Danmark. Den slags skal USA ikke finde sig i.

Om han bare ledte efter en undskyldning for at droppe besøget, som i første omgang slet ikke var hans egen idé, men hans rådgiveres, eller om han virkelig blev fornærmet, er svært at vide.

Men følger man med i amerikansk politik, vil man vide, at Danmark i forvejen er symbolet på alt det modsatte af, hvad Trump står for. At vores statsminister så samtidig er en af de der kvinder, der formaster sig til at tale ham imod, kan have gjort sagen værre. Han har det i forvejen stramt med Merkel, med Theresa May, med demokraternes Nancy Pelosi. Sidstnævnte har han også kaldt en "nasty woman", ligesom han har gjort med i alt 14 kvinder.

Det mest mærkelige i sagen er, at han ikke er mere vant til at blive kaldt absurd.