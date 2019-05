Dokumenteret: Ulve stod bag angreb på 26 får

Fåreavler Jørgen Blazejewicz fra Storålam, der ejede de dræbte får, oplyser til "Her er Ulven i Danmark", at han ikke har kendskab til, hvorvidt dna-undersøgelsen peger på bestemte ulve.

Stråsø: Det var en eller flere ulve, som natten til den 3. april kostede 26 højdrægtige får livet i en af Naturstyrelsens egne fårefolde ved Sandfær Plantage.

Det fastslår Naturstyrelsen efter undersøgelse af dna fra bidemærker i de døde får, oplyser hjemmesiden "Her er Ulven i Danmark".

Ved angrebet blev 18 får fundet dræbt, mens otte var så skambidte, at de måtte aflives.

Yderligere to får har siden angrebet været forsvundet.

Fåreavler Jørgen Blazejewicz fra Storålam, der ejede de dræbte får, oplyser til Her er Ulven i Danmark, at han ikke har kendskab til, hvorvidt dna-undersøgelsen peger på bestemte ulve som ansvarlige for angrebet.

Men ifølge "Her er ulven i Danmark" retter mistanken sig mod et nyt ulvepar i området. Det søgte i efteråret 2018 fra Slesvig-Holsten til Vestjylland, hvor hunulven stammer fra.

- Ulveforskernes forsøg på at fremstille det nye ulvepar som velfungerende i den vestjyske ulvezone er med dokumentationen for foreløbigt massakren den 3. april i dén grad gjort til skamme. Alt tyder på, at det er ulveparret, der står bag forårets mange angreb på får og lam, siger ulvedebattør Erik Poulsen, der er kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre, og som mener, at der er tale om problemulve, der bør bortreguleres.

I forbindelse med angrebet i Sandfær Plantage den 3. april opdagede fåreavlerne, at der var klippet hul i fårefoldens hegn.