Doktor Funding forklarer: Tre begreber du skal have styr på for at forstå valgkampen

3 Negativ parlamentarisme

Heller ikke her har vi med et medicinsk fænomen at gøre. Der er ikke tale om en lægelig test for parlamentarisme, der er kommet tilbage negativ. I stedet er det betegnelsen for den styreform, vi har i Danmark.

Det er lidt teknisk, så man skal holde tungen lige i munden, men det er super relevant, for den negative parlamentarisme kan potentielt føre til, at vi på trods af en rød valgsejr kan få en blå statsminister.

Ovenstående lyder måske lidt underligt, men det er en udbredt misforståelse, at man skal have et flertal bag sig i Folketinget for at kunne blive statsminister. Altså minimum 90 mandater. Det behøver man faktisk ikke. Der må bare ikke være et flertal imod en statsminister.

Det er selvfølgelig klart en fordel, at man er støttet af et flertal, da det vil gøre det noget nemmere at komme igennem med ens politik, men det er ikke et krav.

Det er derfor, det er afgørende, om et støtteparti siger, at det ikke vil støtte en statsministerkandidat, hvis han eller hun ikke giver partiet de nødvendige indrømmelser, eller om partiet siger, at det vil vælte statsministerkandidaten.

Det er vigtigt at vide, fordi vi efter et valg kan ende i et scenarie, hvor S-formand Mette Frederiksen hverken kan mønstre et flertal bag sig selv eller imod Venstres Lars Løkke Rasmussen, fordi Alternativet trækker sine mandater ud af ligningen og altså ikke vil hverken støtte eller vælte nogen statsministerkandidat.

I det scenarie kan Lars Løkke Rasmussen konkludere, at der ikke er et flertal for at vælte ham, og derfor kan regeringen som udgangspunkt fortsætte.

Dette scenarie er ikke blevet mindre interessant af, at Stram Kurs er blevet opstillet til Folketinget, og at partiet i meningsmålingerne ligger til at blive valgt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har udtalt, at partileder Rasmus Paludan ikke vil få den mindste indflydelse, hvis Løkke bliver statsminister. Spørgsmålet er, om det kan få Paludan til at stemme for et mistillidsvotum mod Lars Løkke Rasmussen og på den måde potentielt give Mette Frederiksen de afgørende mandater til at sikre, at Lars Løkke Rasmussen har et flertal imod sig - hvilket vil betyde, at hans regering ikke kan fortsætte.

Det er dog i denne sammenhæng mindst lige så interessant at få at vide, om Mette Frederiksen overhovedet vil benytte sig af Stram Kurs' mandater, eller om de i hendes øjne er for belastede på grund af partiets politik.

Der er mange ubesvarede spørgsmål og mange hvis'er. Men skal man forstå det spil, der starter, når stemmerne er talt op, skal man forstå reglerne. Og de hedder altså negativ parlamentarisme.