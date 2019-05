Dømt for opfordring til pinefuldt ulvedrab: 31-årig kan miste retten til at gå på jagt

En 31-årig jæger fra Hadsten er idømt ti dages betinget fængsel ved Retten i Randers for at dele en opskrift på, hvordan man giver ulven den mest pinefulde og langsomme død. Politiet overvejer nu, om jægeren skal have inddraget sit jagttegn.

Randers: En domsmandsret ved Retten i Randers har idømt en 31-årig jæger fra Hadsten ti dages betinget fængsel for at tilskynde til en forbrydelse, efter han i en Facebook-gruppe opfordrede til at slå ulve ihjel. Ulven er fredet i Danmark. Manden var medlem i en riffelskytteforening, og han lagde en "opskrift" ind i marts 2018 i den lukkede Facebookgruppe "Ulvefrit Danmark". Her beskrev han i detaljer, hvordan man skal skyde en ulv, og hvilke projektiler man skal bruge, så dyret ville dø langsomt og løbe langt væk fra det sted, hvor det blev skudt. Sagen opstod i kølvandet på ulvedrabet i Vind ved Holstebro, og den afstedkom en mediestorm på de sociale medier. Mange jægere tog afstand fra, at en af deres kolleger på den måde opfordrede til at skyde et dyr, der ved lov er fredet. I retten erkendte den 31-årige, at det var ham, der havde skrevet opslaget, og han erkendte også, at teksten var bredt offentligt ud. Han nægtede sig dog skyldig i at have opfordret til at bryde loven, da han mente, han blot havde lagt en "opskrift" op uden tilskyndelse til rent faktisk at begå noget kriminelt.

Uenighed i retten Det var domsmandsretten i Randers med dommer Marianne Hornsbjerg i front ikke enig med ham i. Selv om der ikke var enighed i den tre m/k store domsmandsret, men det, der kaldes dissens, så var flertallet for at idømme den 31-årige jæger en betinget fængselsstraf efter straffelovens paragraf 136, stykke 1. En afgørelse, som anklager Kirsten Skov-Petersen, Østjyllands Politi, er tilfreds med: - Der findes jo ikke mange af de her sager, så derfor en det interessant, hvordan retten ser på det. Dommen viser, at man ikke kan skrive hvad som helst i det offentlige rum, uden at det får konsekvenser. Heller ikke selvom det sker i en lukket Facebook-gruppe. Jeg er tilfreds med, at retten var enig i, at forholdet var omfattet af paragraffen om offentlig tilskyndelse til forbrydelser. Sagen er meget principiel, og den vil nu blive forelagt statsadvokaten i Viborg med henblik på en eventuel anke, siger anklageren. Den 31-årige, der har den samme forsvarer, advokat Jan Schneider, som den 67-årige mand, der blev dømt for ulvedrab havde, udbad sig betænkningstid i forhold til at anke sagen. Kirsten Skov-Petersen oplyser, at det i øjeblikket vurderes hos politiet, om manden fortsat skal have lov at have sit jagttegn. Det kan inddrages administrativt af politiet.