Djøf og FOA danner fælles front for at redde den offentlige sektor

Den røde tråd i samarbejdet mellem Djøf og FOA er ifølge Djøfs Henning Thiesen at forstå hinandens sprog og ikke mindst respekten for andres faglighed. Han håber at se spor af tankerne fra samarbejdet i regeringsgrundlaget efter valget. Mona Striib fra FOA håber, at fagforbundenes ni dogmer får politikerne til at inddrage fagligheden på arbejdspladserne ved nye reformer, så de ikke tænker sig til reformer som i dag. Foto: Morten Vilsbæk

Kølige hjerner og varme hænder går sammen. Djøfs Henning Thiesen og FOA's Mona Strib blev enige om forbundenes opråb i valgkampen på en shawarma-bar: Drop grønthøsterne i den offentlige sektor og lav færre og kloge reformer sammen med de ansatte.

Offentligt: De analytiske hjerner og varme hænder i fagforbundene Djøf og FOA er gået sammen om en appel til politikerne for at redde den offentlige sektor med tre konkrete forslag: Slip foden fra reformspeederen, stop besparelser med grønthøsteren og tag hverdagens eksperter med på råd i udviklingen af velfærd til borgerne. Ni dogmer har forbundsformændene Henning Thiesen fra Djøf og Mona Striib fra FOA formuleret som et indspark i valgkampen, for den offentlige sektor er presset i bund af besparelser og konstante reformer gennem mere end 10 år med Skat som det værste eksempel. De to fagforbund repræsenterer en kvart million medlemmer, som spænder fra Finansministeriets såkaldte regnedrenge over offentlige ledere til medarbejdere på plejehjem og sygehuse. - Danmark har en af de bedste offentlige sektorer i verden. Men prisen for forandringerne har været høj, og den er ikke mindst betalt af de medarbejdere, der med den ene hånd implementerer en reform, mens den anden griber efter en ny, lyder det fælles udspil fra Henning Thiesen og Mona Striib.

Kort om de to formænd Henning Thiesen er tidligere vicepolitimester i PET, har været formand for de 92.000 medlemmer i Djøf siden marts 2018 og var inden da formand for de offentlige chefer i forbundet gennem seks år.Mona Striib er formand for de 177.000 medlemmer i FOA og sidder i FH's hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Hun har tidligere været næstformand i FOA Kolding og tillidsrepræsentant i hjemmeplejen.

Krav til dokumentation De to formænd og deres medlemmer holder valgfest sammen 5. juni med band, bar og valgbarometer, og formændene har de seneste uger besøgt tre offentlige arbejdspladser for at få et fælles indblik i medlemmernes hverdag og problemerne i den offentlige sektor. I forgårs besøgte Psykiatrihuset i Region Sjælland i Slagelse, hvor direktør, ledere og medarbejdere fortalte om udfordringer som dokumentationskrav og et samarbejde med kommunerne om psykiatriske patienter, som er svært klemt af mangel på ressourcer. - Vi skal have et væsentlighedsperspektiv ind, når medarbejderne skal dokumentere, og så skal vi have lappet hullet efter kommunalreformen, lød konklusionen fra Mona Striib efter halvanden time med ledere og ansatte i psykiatrien. Forbundsformændene har også besøgt Kofoeds Skole for socialt udsatte i København og plejecenteret Solgården, og alle tre steder fik det nye makkerpar i dansk fagbevægelse bekræftet medarbejdernes faglige stolthed i en arbejdsdag med udfordringer på gulvet og hos chefer, som har ansvaret for mellem 30 og 270 medarbejdere.

Medarbejdere: Tidlig indsats kan spare indlæggelser Hverdagens dilemmaer og udfordringer blev trukket op på mødet mellem Mona Striib og Henning Thiesen og medarbejdere og chefer under besøget på det knap fire år gamle Psykiatrihuset i Slagelse.Økonomien er skåret ind til benet, så cheferne er låste. Det ambulante pres er stort - de akutte belægninger er steget med 50 procent på få år - og belægningen er omtrent 100 procent. Tidligere var patienterne indlagt 70 dage i snit, nu er det 15 dage i snit alt inklusive. Kun en femtedel af patienterne ser en seng, resten bliver behandlet ambulant.



Medarbejderne i regionspsykiatrien ønsker et tættere samarbejde med kommunerne, men her er eksempelvis sundhedsplejerskerne pressede i forhold til for 20 år siden. Medarbejderne i psykiatrien savner også en tidlig indsats i børnehaver, socialpædagogisk støtte og en tættere indsats i socialpsykiatrien og på jobcentrene, som kunne spare indlæggelser på den lange bane.

Grundlæggende uenigheder De offentligt ansatte på Psykiatrien i Slagelse vil gerne arbejde på tværs og finde nye løsninger for at hjælpe borgerne. Men det kan være svært, når 3,5 procent af en ungdomsårgang i dag har kontakt med det psykiatriske system, og ressourcerne er de samme som for en halv snes år siden, da andelen var på knap én procent. Det gjorde indtryk på begge formænd. - Samspillet mellem regionspsykiatrien og kommunerne illustrerer en stor udfordring for det danske samfund. Men vi har at gøre med en arbejdsplads, hvor niveauerne spiller godt sammen, og man er optaget af fagligheden. Alle tre steder gør medarbejderne en forskel og er meget optagede af at have borgeren og patienten i centrum og ikke bare være et system, konkluderer Henning Thiesen. Djøf og FOA har tidligere arbejdet sammen i et brobygningsprojekt med blandt andre Dansk Sygeplejeråd, men Mona Striib og Henning Thiesen grundlagde deres nye, nære samarbejde med at diskutere politik over en danskvand og en cola på en shawarma-bar forud for besøget på Kofoeds Skole. Man skal dog ikke stille mange spørgsmål om eksempelvis Finansministeriets regnemodel og udbuddet af arbejdskraft, inden deres grundlæggende uenigheder også dukker op. - Vi vil stadig gå i brechen for at ændre Finansministeriets regnemodel om arbejdsudbud. Det skaber ikke en eneste arbejdsplads, siger Mona Striib. - Det kan jeg ikke skrive under på. Mona prøvede rigtig meget med Socialdemokratiets pensionsudspil, og vi var enige om at hjælpe de nedslidte, men ikke helt om, hvordan man bedst gør det, siger Henning Thiesen.

Dødsspiral Men de ni dogmer er et fælles opråb til politikerne om at få vendt udviklingen i den offentlige sektor, så ressourcer og opgaver står mål med hinanden. At der bliver hænder til kernevelfærden, og medarbejdernes faglighed bliver brugt til at udvikle den borgernære velfærd. - Vi er enige om, at samarbejdet ikke stopper med valget, og jeg kan også forestille mig, at nogle arbejdsmarkedspolitikere har lyst til at tale med os og andre ordførere, forudser Henning Thiesen. Politikerne på Christiansborg vil også se fælles svar fra de to forbund om lovforslag, som påvirker den offentlige sektor og deres medlemmers arbejdsliv. - Vi skal i højere grad tale med én stemme og blive stærkere sammen end hver for sig ved høringssvar, hvor vi tænker det samme. Kompetencerne hos Hennings medlemmer og FOA skal i spil sammen. Vi vil insistere på, at politikerne på Christiansborg kommer til at lytte på os. Den offentlige sektor kommer ind i en dødsspiral, og velfærden bliver afviklet, hvis vi ikke får knækket kurven nu, fastslår Mona Striib.