Varde: Efter at Fagbladet 3F har afsløret, at mindst syv medarbejdere på plastikvirksomheden Sky-Light i Varde er blevet kronisk syge, fordi de har været udsat for det giftige kemikalie PMDA i arbejdstiden, har avisen Danmark har stillet en række spørgsmål til administrerende direktør Søren Kjær Larsen. Efter hans ønske har vi sendt spørgsmålene på mail, og han vendt tilbage med skriftlige svar.

Hvorfor udfaser I først PMDA i oktober 2017, når medarbejdere havde mistanken om, at de blev syge af det langt tidligere?

- Vi påbegynder udfasning i andet kvartal 2016. I oktober 2017 er produktet helt udfaset på Sky-Light. Vi påbegynder udfasning, selvom vi ubetinget mener, at der ingen fare er ved produktet, hvis bare man anvender de påbudte værnemidler. På det tidspunkt, hvor vi påbegynder udfasning af produktet, findes der intet videnskabeligt, der dokumenterer, at man kan blive syg af PMDA, hvis blot man anvender de påbudte værnemidler. Vi har reageret så hurtigt som vi overhovedet kunne, men i og med at der er medarbejdere, der er blevet syge hos os, kan vi desværre ikke sige, at vi har reageret hurtigt nok.

3F og flere medarbejdere mener ikke, at Sky-Light har gjort nok for at beskytte de ansatte. Hvad er Sky-Lights kommentar til det?

- Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at beskytte vores medarbejdere, og vi har været pro-aktive med hensyn til at få den nye viden om PMDA beskrevet, testet og offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter med henblik på at undgå lignende tilfælde andre steder i plastindustrien, såvel i Danmark som i udlandet. Vi har udfaset produktet af hensyn til vores medarbejderes tryghed, selvom det stadig er fuldt lovligt og bruges i branchen. Vi er her 100 procent for vores medarbejdere og vil bakke dem op i de sager, de står med.

Anser Sky-Light sig for at være ansvarlig for, at syv medarbejdere er blevet kronisk syge af at arbejde med PMDA på fabrikken?

- Vi er helt klar over vores ansvar som virksomhed for at passe på vores medarbejdere. Vi mener ikke, vi kunne have gjort mere, end vi har gjort. Vi har som virksomhed fulgt alle de regler og retningslinjer, der er for håndteringen af PMDA, og vi har udvist al den rettidige omhu, vi kunne komme i tanke om, hele vejen igennem forløbet. Det må være op til myndighedernes vurdering, hvor der kan placeres et ansvar. Vi er dog dybt berørte af, at nogle af vores medarbejdere har fået konstateret en kronisk sygdom som følge af håndtering af PMDA.

Flere medarbejdere, som avisen har talt med, føler sig svigtede af Sky-Light, og de fortæller, at Sky-Light ikke på ét eneste tidspunkt har holdt møde med dem eller sagt undskyld.

- Vi har stor forståelse for, at de berørte medarbejdere er frustrerede over denne situation, og vi deler absolut denne frustration, men vi kan ikke genkende at vi skulle have svigtet dem, da vi hele vejen igennem har bakket vores medarbejdere op og proaktivt har været med til at få belyst alle aspekter omkring brugen af PMDA. Vi har gået forrest for at få indført lungetest med videre for at få fundet årsagen til de første sygemeldinger.